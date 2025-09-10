Huawei i dalje vodi

Huawei je u drugom tromjesečju 2025. zauzeo prvo mjesto na globalnom tržištu nosivih uređaja s udjelom od 20,2%, što je drugi uzastopni kvartal u kojem je kompanija vodeća, prema podacima ugledne industrijske analitičke kuće IDC.

Huawei nosivi uređaji privlače pohvale zahvaljujući elegantnom dizajnu, naprednim zdravstvenim i fitness značajkama te inovativnim pametnim iskustvima. Među njima su HUAWEI WATCH FIT 4 Series, kompaktan uređaj prepun korisnih funkcija, zatim HUAWEI WATCH GT 5 Series, koja je predstavila revolucionarni TruSense sustav. Tu je i HUAWEI WATCH 5 Series, s dva potpuno nova načina rada baterije, te HUAWEI WATCH Ultimate Series, koja podržava napredne Dive, Golf i Expedition načine rada. Ne treba zaboraviti ni HUAWEI WATCH D2, prvi pametni sat koji podržava mjerenje ambulantnog krvnog tlaka (ABPM) putem zapešća, ujedno usklađen s EU regulativom o medicinskim uređajima.

Huawei će 19. rujna u Parizu, na događaju pod sloganom „Ride the Wind", predstaviti nove nosive uređaje koje tržište s nestrpljenjem iščekuje, uključujući HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 i HUAWEI WATCH D2.

Već predstavljen novi tablet

Huawei je nedavno predstavio i novi tablet, HUAWEI MatePad 11.5, opremljen PaperMatte zaslonom, a dolazi uz pametnu tipkovnicu te M-Pencil nove generacije, što ga čini idealnim suputnikom za studente i mlade profesionalce.