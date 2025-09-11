Što sve donosi novi HONOR Magic V5

HONOR, vodeća globalna tvrtka u području ekosustava AI uređaja, u svom najnovijem preklopnom flagship modelu HONOR Magic V5 donosi duboku integraciju s Google Gemini , osobnim AI asistentom nove generacije te vrhunskim AndroidTM iskustvom uz čak sedam godina ažuriranja sustava i sigurnosnih zakrpa za korisnike na području Europske Unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Razvijen u bliskoj suradnji s Googleom i pokretan mobilnom platformom Qualcomm Snapdragon® 8 Elite, HONOR Magic V5 osmišljen je kako bi redefinirao mobilnu produktivnost kroz inteligentna AI iskustva u stvarnom vremenu, a posebno na preklopnim uređajima.

„Naša suradnja s Googleom odražava dugoročnu predanost HONOR-a da korisnicima donese najnovija AI iskustva," izjavio je James Li, izvršni direktor HONOR-a te dodao da ''u skladu s našim HONOR ALPHA PLANOM, činimo ključan korak u transformaciji u globalnu AI tvrtku, nadilazeći pametne telefone kako bismo stvorili otvorene platforme koje maksimiziraju ljudski potencijal. S modelom Magic V5 kao novom prekretnicom, donosimo prednosti višestrukih AI iskustava na tržište preklopnih uređaja - i šire."

Izgradnja budućnosti umjetne inteligencije na preklopnim uređajima

HONOR Magic V5 podiže ljestvicu produktivnosti i kreativnosti zahvaljujući besprijekornoj integraciji s Google Gemini AI asistentom, dostupnim dugim pritiskom na gumb za uključivanje. Gemini pomaže u pisanju, planiranju, učenju i radu u više aplikacija istovremeno, sve u stvarnom vremenu.

Nova funkcija "Tap Tap", koja omogućuje pokretanje Geminija dvostrukim dodirom stražnje strane uređaja bez potrebe za otključavanjem ili otvaranjem aplikacije.

U kombinaciji s Multi-flex načinom rada, Magic V5 omogućuje pokretanje do tri aplikacije istovremeno što korisnicima omogućuje pregledavanje bilješki, sudjelovanje u videopozivu i razgovor s Geminijem te primjerice, povlačenje pojma iz dokumenta u Gemini za brzo objašnjenje ili sažimanje zapisnika sastanka uz istovremeno dodavanje ključnih datuma u Google kalendar.

Predanost dugoročnoj podršci i održivosti

Suradnja HONOR-a i Googlea donosi novu razinu AI inovacija na preklopnim uređajima.

„Oduševljeni smo što HONOR Magic V5 koristi snagu Google Geminija kako bi pružio uistinu inovativna iskustva umjetne inteligencije, u preklopnom obliku", dodao je TT Ramgopal, direktor inženjeringa Android partnera u Googleu. „HONOR-ova predanost sedmogodišnjoj softverskoj i sigurnosnoj podršci dodatno potvrđuje našu zajedničku viziju dugoročne vrijednosti i sigurnog korisničkog iskustva."

HONOR Magic V5 u Hrvatskoj je dostupan u tri boje - Dawn Gold, Ivory White i Black te u verziji 16 GB + 512 GB kod HONOR prodajnih partnera. Do 30. rujna 2025. kupci ovog uređaja na poklon dobivaju tablet HONOR Pad 10 te jamstvo 365 dana za popravak zaslona u slučaju nezgode.

Više informacija na linku.

Google, Android i Gemini zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Provjerite odgovore. Potrebna je pretplata. Kompatibilnost i dostupnost variraju. 18+.

This feature will be available via OTA upgrade.