Hrana koju morate izbjegavati

Hrana je zdravlje, no istovremeno i otrov, pogotovo kad ne jedete zdravo nego uzimate bilo što, tek toliko da pojedete.

Evo namirnica koje definitivno ne bi smjele biti na vašem meniju.

Čips - teško je pojesti samo predloženu porciju, a kamoli samo jedan. Ova grickalica prepuna je soli, a samim time i natrija. Može sadržavati i do 1/4 preporučenog dnevnog unosa soli. Jedno istraživanje je pokazalo da čip može pridonijeti debljanju i više od slatkih pića te preocesuiranog i crvenog mesa.

Fondant - u suštini, to je jestivi plastelin koji se radi o šećera, vode, želatine, biljnog ulja ili masti i glicerola. Posljednji sastojak posebno je loš jer ga se povezuje s lošim zdravljem bubrega.

Hrenovke - najprije, nitko ne zna od kakvog se mesa rade. Onda su još i pune nitrata koje povezuju mesne proteine te sadrže puno soli.

Konzervirana hrana - i ta hrana puna je soli i sadrži više od 500 miligrama natrija po porciji.

Krafne - krafne se rade o brašna, šećera i biljne masti i onda su još pržene u ulju. To znači da su prepune trans masti koje podižu razine lošeg kolesterola.

Krumpirići sa sirom - svi znaju da prženi krumpirići nisu zdravi pa nutricionistima nije jasno kada ih ljudi idu uliniti još nezdravijima i preliju ih topljenim sirom. Samo taj sir sadrži jako puno natrija

Margarin - i margarin sadrži trans masti koje povećavaju rizik od srčanih bolesti. Bolji izbor je maslac.

Peciva - to je stvarno jedna od najgorih namirnica koju možete pojesti. Doslovno se radi o kugli tijesta od bijelog brašna. Ima oko 250 kalorija, a brzo ste ponovo gladni, piše Eat this.

Pohana piletina - piletina se smatra zdravijom od crvenog mesa jer ima manje zasićenih masti, a više proteina od govedine. Ali kada je uronite u brašno, a onda u vruće ulje onda od zdrave namirnice postaje jedna od najgorih koju možete pojesti. Kada pohate piletinu u dubokom ulju ona upije puno masnoća, koje pak podižu količinu kalorija koju unosite kada jedete. Još gore, prženje u biljnim uljima, na visokim temperaturama, stvara trans masti koje su povezane s povećanim rizikom od srčanih bolesti, raka i pretilosti.

Salame - one sadrže natrijev nitrat koji može potaknuti kroničnu upali arterija, koja vodi do ateroskleroze, odnosno sužavanja arterija.

Veganski burgeri - dobro je prijeći na biljnu prehranu, ali nije dobro nezdravu mesnu pljeskavicu zamijeniti još nezdravijom biljnom. Biljnim pljeskavicama obično se dodaju masti i to zasićene masti. One povećavaju rizik od srčanih bolesti, a uz to su i pune natrija.

Zašećerene pahuljice - iz njih ne dobivate gotovo ništa vlakana, a pune su šećera. Ako želite slatki doručak, napravite zobene i dodajte im čokoladno mlijeko.

White Russian - radi se od votke, likera Kahlue i slatkog vrhnja. Ima 600 kalorija i 16 grama šečera.

Biljna vrhnja za kavu - da, mogu dugo stajati, ali se većinom rade od hidrogeniranih ulja, a samim time sadrže puno trans masti koje su loše za srce.