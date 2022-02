Hrana koja sigurno smanjuje stres

Da riješimo na početku jednu važnu stvar - ne, hrana ne služi za smanjenje stresa na način da se napucate dobrih kolača, mesa, ribe... bilo čega što jako volite jesti pa ćete onda otpusiti stres... ne ide to tako.

Ne postoji čarobna hrana koja će trenutno smanjiti razinu kortizola, ali određene namirnice mogu smanjiti upale u tijelu i pomoći u reguliranju oslobađanja hormona stresa.

Banane, naranče, dinje, špinat, brokuke, batat i suhe šljive - višak kortizola može prouzrokovati da bubrezi previše izlučuju kalij, tako da ovi izvori hrane, bogati kalijem, mogu da vratiti te razine i smanjiti neželjene efekte koji dolaze sa stresom.

Crvena paprika, kivi, citrusi i jagode - sve ove namirnice su bogate vitaminom C, koji igra veliku ulogu u stabilizaciji razine kortizola. Istraživanja su otkrila da nadbubrežne žlijezde imaju visoku koncentraciju vitamina C, a jedete li ovu hranu, to može blagotvorno utjecati na nadbubrežne žlijezde i održavati razinu kortizola u ravnoteži.

Zeleni čaj - jedna znanstvena studija je otkrila da sastojak u zelenom čaju može inhibirati enzime koji proizvode kortizol, što može smanjiti razinu hormona stresa.

To je ono što možete napraviti hranom... problem sa stresom je činjenica da je u vašoj glavi, tako da su ovo samo pomoćna sredstva, jedini pravi i ispravan način je da se - riješite stresa. Promijenite posao, radite nešto drugo, čitajte knjige, šetajte po čistom zraku, gledajte u zalazak sunca... sve ono što inače ne radite jer "nemate vremena".

Tako ćete se riješiti stresa... sigurno.