Hrana koja diže raspoloženje bolje od čokolade

Loše raspoloženje često liječimo čokoladom i drugim slatkišima. no izgleda da postoji i bolja varijanta - ukiseljena hrana. Kako tvrde znanstvenici sa Sveučilišta Maryland, fernentirana hrana poput kiselog kupusa, jogurta ili kiselih krastavaca sjajno smanjuje osjećaj tjeskobe i vraća dobro raspoloženje.

Ključ je u probioticima, dobrim bakterijama koje u tijelo potiču stvaranje kortizola, hormona koji nam pomaže u borbi sa stresom.

Kiseli krastavci su odličan izbor i u drugim prilikama, pa se tako preporučuju nakon vježbanja jer učinkovito vraćaju energiju i sprječavaju grčenje mišića, pomažu kod menstrualnih bolova i, što znaju svi iskusniji partijaneri - pomažu kod mamurluka.

Stoga, kad se sljedeći put osjećate loše i želite nešto slatko, radije otvorite teglu kiselih krastavaca - učinak će biti još bolji nego da ste jeli čokoladu