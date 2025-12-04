Hrana koja grije zimi ;)

Prosinac je mjesec u kojem sezonske namirnice mogu biti iznenađujuće nutritivno jake, pristupačne i idealne da malo "olakšamo" tanjure između svečanih obroka.

Sezonsko povrće i voće u prosincu je često svježije, punije nutrijenata i ukusnije nego kad ga jedemo izvan sezone, a može odigrati veliku ulogu u jačanju imuniteta tijekom hladnijih dana. U nastavku izdvajamo koje su to namirnice najbolje za jesti u prosincu - i zašto.

Zimsko povrće: kelj, kupus i korjenasto povrće nose sezonu

Zima je vrijeme kad povrće iz "skromne" kategorije postaje prava zvijezda prehrane. Kelj, kupus, prokulice, mrkva, celer i cikla savršeno podnose hladnoću, a sadržavaju mnoštvo vitamina i minerala.

Kelj i kupus najjači su aduti prosinca - prepuni su vitamina C, vlakana i fitonutrijenata koji prirodno podržavaju rad imuniteta. Osim toga, lako se probavljaju kada se kratko pirjaju, kuhaju ili pripremaju u juhama.

Korjenasto povrće, poput mrkve i celera, izvrsno je za variva i lagane zimske juhe. Bogato je vlaknima i antioksidansima te daje energiju bez velikog opterećenja probave, što je idealno ako se želite malo uravnotežiti između blagdanskih gozbi.

Cikla je još jedan prosinački favorit - odlična je za cirkulaciju, sadrži folate i učvršćuje osjećaj sitosti, a u salatama ili pečena postaje pravo zimsko superfood jelo.

Iako je prosinac poznat kao mjesec teže i bogatije hrane, upravo tada se na tržnicama i policama nalaze neke od najzdravijih sezonskih namirnica. Kelj, kupus, naranče, jabuke, cikla i korjenasto povrće mogu biti savršena ravnoteža svim blagdanskim guštima. Uz malo kreativnosti, lako se uklapaju u svakodnevnu prehranu - i čine da se osjećamo laganije, snažnije i spremnije za izazove zimskih dana.