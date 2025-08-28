HONOR Magic V5 predstavljen u Ljubljanskom dvorcu

Globalni tehnološki brend HONOR jučer je na svečanom događaju u slovenskom Ljubljanskom dvorcu premijerno predstavio svoju najnoviju tehnološku inovaciju - HONOR Magic V5, najtanji pametni telefon na svijetu s unutarnjim sklopivim zaslonom. Jedinstveni spoj povijesnog uređenja i suvremene tehnologije pokazao se kao savršena kulisa za događanje koje je okupilo predstavnike medija i tehnološke entuzijaste.

Događaj je vodila slovenska pjevačica Flora Ema Lotrič, poznata cirkuska skupina Čupakabra priredila je spektakularni svjetlosni show, a posjetitelji su prošli kroz vremeplov koji ih je proveo kroz povijesna razdoblja Ljubljanskog grada. Magična večer, koja je spojila inovaciju, eleganciju i spektakularan show, omogućila je predstavnicima hrvatskih i slovenskih medija te tehnološkim entuzijastima da prvi isprobaju nove značajke HONOR Magic V5.

„Ponosni smo što HONOR Magic V5 možemo predstaviti hrvatskim i slovenskim korisnicima", rekao je Peter Gauden, Senior Product Manager , iz HONOR-a. „Ovo je važna prekretnica u mobilnim inovacijama, jer smo stvorili inteligentnog suputnika s revolucionarno tankim dizajnom koji donosi tehnološki naprednu i iznimno snažnu bateriju. Unaprijeđene AI funkcije omogućuju korisnicima veću produktivnost, kreativnost i bolju organizaciju svakodnevice."

Minimalizam u dizajnu, maksimalizam u performansama

Ovaj uređaj spaja vodeći industrijski dizajn s ultra-velikim baterijama, nenadmašnom izdržljivošću, snažnim kamerama i pametnim funkcijama za produktivnost, nudeći tako neusporedivo korisničko iskustvo. S ultra-tankim profilom od 8,8 mm i impresivno laganim dizajnom od samo 217 g , besprijekorno spaja eleganciju i funkcionalnost. HONOR Magic V5 pokreće Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform , koji u kombinaciji s 5820 mAh silicij-ugljikovodikovim baterijama pruža visoku snagu i dugotrajnost bez kompromisa u dizajnu spremnika.

Ljubitelji fotografije cijenit će revolucionarni AI Falcon sustav kamera, koji uključuje 64 MP periskopsku telefoto kameru s "Ultra Sensing" senzorom, 50 MP glavnu kameru izuzetno osjetljivu na svjetlost i 50 MP ultra-široku kameru. Također, pametni telefon je pojačan značajkama poput AI Poboljšanog portreta, AI Super zuma i prepoznavanja pokreta.

Nova dimenzija produktivnosti i kreativnosti

HONOR Magic V5 stvoren je za podizanje produktivnosti s prostranim unutarnjim zaslonom i vanjskim zaslonom, oba u potpunosti kompatibilna s digitalnom olovkom . Pokretan MagicOS 9.0 sustavom, HONOR Magic V5 dolazi s predinstaliranim Google Geminijem . Korisnici mogu razgovarati s Geminijem kako bi im pomogao oko pisanja, planiranja, učenja i više te razgovarati uživo uz pomoć Gemini Livea.

HONOR Magic V5 otključava nove mogućnosti za kreativnost i komunikaciju sa svojim setom AI alata na uređaju i u oblaku. AI Slika u video pokretan Googleovim Veo AI modelom, pretvara statične fotografije u realistične video isječke za manje od minute. Alati AI Eraser, AI Cutout, AI Outpainting i AI Upscale, korisniku omogućuje jednostavno premještanje, uklanjanje i poboljšanje fotografija.

Komunikacija uređaja podignuta je na višu razinu putem AI prevođenja poziva , značajke koja omogućuje prevođenje poziva u stvarnom vremenu na šest jezika izravno na uređaju te značajke AI prevođenje koja omogućuje automatsko prevođenje razgovora i teksta.

Besprijekorna povezivost između uređaja i sustava

S nadograđenim HONOR Shareom, HONOR Magic V5 omogućuje jednostavnu suradnju na više platformi i dvosmjerni prijenos datoteka između Android, iOS, macOS i Windows uređaja. Dizajniran za moderni poslovni proces, u potpunosti podržava formate Windows Office dokumenata i profesionalne vrste datoteka kao što su CAD i EPUB. Bez obzira radite li na više uređaja ili prelazite iz drugih ekosustava, HONOR Magic V5 osigurava neprekidnu produktivnost i besprijekorno iskustvo.

Još jedna novost - HONOR Pad 10

Uz HONOR Magic V5, na događaju u Sloveniji predstavljena je još jedan tehnološki novitet brenda, HONOR Pad 10, s briljantnim 2.5 K HONOR Eye Comfort zaslonom i snagom Snapdragon 7 Gen 3 čipseta. Tablet HONOR Pad 10 dizajniran je kako bi pružio iznimno korisničko iskustvo s neusporedivim performansama i udobnošću. Izgled i funkcionalnost spojeni su u ultra lagano tijelo dužine 6,29 mm i težine 525 g , zbog čega je novi HONOR Pad 10 zahvalan za svakodnevnu upotrebu. HONOR Pad 10 bit će dostupan u sivoj boji.

Boja, cijena i dostupnost HONOR Magic V5

HONOR Magic V5 u Hrvatskoj će biti dostupan u tri boje, Ivory White, Black i Dawn Gold verziji 16 GB + 512 GB po maloprodajnoj preporučenoj cijeni od 1.999,00 € kod HONOR prodajnih partnera. Povodom predstavljanja, osigurana je ekskluzivna pogodnost: u periodu od 28. kolovoza do 30. rujna 2025. kupci na poklon dobivaju tablet HONOR Pad 10 te jamstvo 365 dana za popravak zaslona u slučaju nezgode.

Više informacija dostupno je na web stranici.

Podaci iz HONOR laboratorija. 8,88 mm odnosi se na debljinu modela Ivory White u preklopljenom stanju. Ukupna debljina ne uključuje zaštitne folije unutarnjeg i vanjskog zaslona te izbočeni dio kamere.

Podaci iz HONOR laboratorija. 217 g odnosi se na težinu modela Ivory White bez unutarnje zaštitne folije. Stvarni podaci mogu se razlikovati zbog konfiguracija proizvoda, proizvodnih procesa i metoda mjerenja. Molimo Vas da se obratite stvarnom uređaju.

Qualcomm i Snapdragon su zaštitni znakovi tvrtke Qualcomm Incorporated, registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Ne uključuje olovku u pakiranju, kupuje se odvojeno. Podržana je samo olovka HONOR Magic-Pen.

Provjerite odgovore. Kompatibilnost i dostupnost se razlikuju. Potrebna je instalacija. Za starije od 18 godina. Google i Gemini su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC.

Google, Android i Gemini su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC. Aplikacija Gemini za mobilne uređaje dostupna je na odabranim uređajima, jezicima i zemljama. Gemini Live dostupan je za osobe starije od 18 godina i u odabranim zemljama i na jezicima. Kompatibilno s određenim značajkama i računima. Potrebna je internetska veza. Provjerite točnost odgovora. Ova značajka bit će nadograđena putem OTA-e. Korisnici mogu uživati u do 3 besplatna pristupa značajci i moći će je kupiti od 25. srpnja 2025. Napomena: Dostupnost i detalji ponude razlikuju se ovisno o regiji. Molimo Vas da obratite pažnju na stvarno korisničko iskustvo. Izbjegavajte korištenje fotografija slavnih osoba, političara, državnih zastava i drugih osjetljivih informacija kako biste spriječili sigurnosni rizik.

Značajka trenutačno podržava engleski, kineski, francuski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

Značajka trenutačno podržava engleski, kineski, francuski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

Stvarne dimenzije mogu varirati ovisno o konfiguraciji, proizvodnom procesu i metodi mjerenja.

Stvarna težina može varirati ovisno o konfiguraciji, proizvodnom procesu i metodi mjerenja.

Dostupnost boja može se razlikovati ovisno o regiji.

Kako biste ostvarili pogodnosti tijekom razdoblja promocije od 28. 8. 2025. do 30. 9. 2025. ili do isteka zaliha potrebno je registrirati se na www.honor-registracija.hr.

Verzija tableta koji se dobiva uz kupnju HONOR Magic V5 pametnog telefona uz registraciju na www.honor-registracija.hr je HONOR Pad 10 WiFi 8+256 GB.

HONOR Care+ usluga automatski se aktivira kupnjom HONOR Magic V5 pametnog telefona u promotivnom razdoblju od 28.8. do 30. 9. 2025. i vrijedi 365 dana.

Usluga pokriva jedan besplatan popravak vanjskog i jedan besplatan popravak unutarnjeg zaslona telefona.

Slike i specifikacije proizvoda služe samo za referencu. Pogledajte stvarni proizvod.