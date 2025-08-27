Kulturna raznolikost kroz objektiv XMAGE natječaja

Fotografija je univerzalni jezik, jezik koji koji razumijemo svi, bez obzira na to govorimo li hrvatski, kineski, arapski ili portugalski. Jedan kadar može prenijeti emociju, ispričati priču ili probuditi sjećanje jače od tisuću riječi. Upravo tu snagu prepoznaje XMAGE Awards 2025, globalni natječaj mobilne fotografije koji okuplja milijune radova iz više od 170 zemalja, a svaka prijavljena fotografija predstavlja mali prozor u tuđu kulturu, način života ili perspektivu. Netko u Africi zabilježit će igru svjetla na pijesku pustinje, netko u Japanu mirno jutro u vrtu, a netko u Hrvatskoj osmijeh djeteta na plaži. Zajedno, ti kadrovi tvore mozaik - svijet u tisuću okvira koji nas podsjeća koliko smo različiti, ali i koliko toga dijelimo. Ako želite da i vaša fotografija bude dio ovog digitalnog mozaika, prijave na XMAGE Awards 2025 zatvaraju se 15. rujna. To znači da je sada pravi trenutak za posljednji klik na okidač, posljednji odabir iz galerije i posljednji korak prema svjetskoj pozornici mobilne fotografije.

Zašto je XMAGE Awards više od nagrade?

U moru digitalnih natječaja i online izazova, XMAGE Awards 2025 zauzima posebno mjesto. Njegova vrijednost ne mjeri se samo u nagradama, već u mogućnostima koje otvara i iskustvu koje pruža. Sudjelovanje na ovakvom tipu natječaja znači da vaša fotografija može dospjeti pred oči milijuna ljudi. Od Instagram zajednice do službenih digitalnih galerija i međunarodnih izložbi, vaša fotografija i vaša priča imaju priliku prijeći granice i postati dio globalnog dijaloga. Za mnoge prethodne sudionike XMAGE natječaj bio je početak profesionalnog puta: iz anonimnosti su ušli u katalog najboljih svjetskih radova, a njihove su fotografije putovale na međunarodne izložbe. To je prilika koja može promijeniti karijeru.

Umjetnost koju prepoznaje struka

XMAGE Awards 2025 dokazuje da vam nije potrebna skupa oprema da biste stvorili umjetničko djelo. Sve što trebate je pametni telefon i vizija. Ova dostupnost čini natječaj inkluzivnim i inspirativnim za fotografe svih razina, od početnika do profesionalaca. Radove ocjenjuje međunarodni žiri sastavljen od vrhunskih fotografa, kustosa i vizualnih umjetnika. Njihovo priznanje ima dugoročnu težinu jer potvrđuje vaš talent i otvara vrata profesionalnom svijetu, a oni su: Florence Bourgeois, direktorica Paris Photo, Shoair Mavlian, ravnateljica The Photographers' Gallery, Liu Heung Shing, dobitnik Pulitzerove nagrade, Chen Xiaobo, urednik Xinhua agencije i istraživač slike, Wang Chuan, profesor i mentor na Centralnoj akademiji likovnih umjetnosti, Chen Jie, dokumentarni fotograf, Nichole Fernandez, vizualna sociologinja, Fannie Escoulen, kustosica vizualnih umjetnosti, Li Changzhu, glavni strateški direktor Huawei Health tima.

Raznolikost kao najveća vrijednost

XMAGE Awards 2025 od svog je početka izrastao u globalnu platformu za kreativce svih profila - amatere, profesionalce, studente, roditelje, zaljubljenike u prirodu ili urbane motive. Kategorije poput Faces, A Heartwarming World, Action ili novih tema So Far So Close i Good Night daju priliku svakome da pronađe vlastiti izraz. Kulturna raznolikost ono je što XMAGE natječaj čini jedinstvenim: svaki rad je autentičan, ukorijenjen u okolini autora, ali istodobno razumljiv i relevantan na svjetskoj razini. Raznolikost ne znači samo razlike u motivima i bojama. Ona se očituje i u načinima na koje fotografi doživljavaju svijet: netko će naglasak staviti na emociju lica, netko na simetriju arhitekture, a netko na dramatičnu igru svjetla i sjene. Kada se ti različiti pogledi spoje na jednoj platformi, dobivamo vizualni mozaik čovječanstva - sliku svijeta koja je istodobno šarena, slojevita i univerzalna.

XMAGE Awards zato nije samo natjecanje u fotografiji, nego i slavlje kulturne raznolikosti. Svaki sudionik daje svoj doprinos globalnoj galeriji koja ne poznaje granice. I upravo je u toj demokratičnosti, gdje vrijedi oko, a ne status ili oprema, najveća vrijednost ovog natječaja.

Last call za prijave

Vrijeme istječe! Prijave na XMAGE Awards 2025 zatvaraju se 15. rujna. Ako ste razmišljali prijaviti se, sada je pravi trenutak. Ne dopustite da vaša priča ostane skrivena u memoriji telefona. Jer možda će upravo vaš kadar biti onaj koji će se naći u društvu najboljih i postati dio svjetske vizualne baštine. Sudionici se mogu registrirati i prijaviti putem službene web stranice natječaja, aplikacije My HUAWEI, Huawei zajednice ili službenog Instagram profila.