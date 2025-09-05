HONOR Magic V5 je u Guinnessovoj knjizi rekorda

Izvanrednom demonstracijom inženjerskog umijeća, HONOR Magic V5 službeno je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je uspješno podigao impresivnih 104 kilograma, pokazavši neviđenu izdržljivost u kategoriji preklopnih pametnih telefona.

Rekordno postignuće službeno je priznato 1. kolovoza 2025. u Dubaiju (Ujedinjeni Arapski Emirati), a objavila ga je Emma Brain, službena sutkinja Guinness World Recordsa. "Čestitam, u ime Guinness World Recordsa! S velikim zadovoljstvom objavljujem novog nositelja rekorda: najveća težina podignuta preklopnim pametnim telefonom ovješenim o kabel iznosi 104 kg (229,2 lbs), a postigao ju je HONOR International FZCO (UAE), u Dubaiju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 1. kolovoza 2025.", izjavila je Brain.

Revolucionarno inženjerstvo susreće rekordnu snagu

Ovo izvanredno postignuće naglašava HONOROVU predanost redefiniranju mogućeg u preklopnoj tehnologiji. Uspjeh je rezultat dugogodišnjeg predanog istraživanja i razvoja usmjerenog na stvaranje uređaja kojega odlikuje izdržljivost unatoč svom ultra-tankom profilu.

"Veliko je postignuće srušiti svjetski rekord i dobiti ovo posebno priznanje od Guinness World Recordsa," komentirao je Ingmar Wang, predsjednik HONOR-a za Bliski istok i Afriku. "Od samoga je početka izdržljivost bila jedan od naših glavnih prioriteta pri razvoju ovog uređaja jer nam je cilj stvoriti nove mogućnosti za preklopnu tehnologiju. Željeli smo osigurati da HONOR Magic V5 nije samo pametniji i tanji, već i jači i pouzdaniji."

Znanost iza snage: Šarka HONOR Super Steel

U srcu ove rekordne izvedbe leži revolucionarna šarka HONOR Super Steel, tehnološko čudo koje predstavlja značajan iskorak u inženjerstvu preklopnih pametnih telefona. Ova ultra-izdržljiva čelična šarka, od materijala koji se koristi za štitove, dizajnirana je da izdrži nevjerojatnih 500.000 preklapanja, pritom zadržavajući sposobnost podizanja više od 100 kilograma kada vertikalno podupire viseći objekt pod kontroliranim uvjetima.

Mehanizam šarke koristi kompaktni dizajn, a napravljen je od visokokvalitetnog materijala super-čelika, što predstavlja pionirsku inovaciju u dizajnu preklopnih pametnih telefona. Ovaj pristup maksimizira izdržljivost, a istovremeno smanjuje obujam, rješavajući tako jedan od najznačajnijih izazova u razvoju preklopnih uređaja.

Izrađena od HONOR Super Steela druge generacije, šarka se može pohvaliti impresivnom vlačnom čvrstoćom od 2300 MPa, što je iznimno poboljšanje u odnosu na prethodne generacije.

Postavljanje novih standarda u preklopnoj tehnologiji

Ovaj Guinessov svjetski rekord predstavlja više od samo prekretnice; on demonstrira HONOR-ovu sposobnost pomicanja granica tehnički mogućeg u dizajnu preklopnih pametnih telefona. HONOR Magic V5 dokazuje da potrošači više ne moraju birati između izdržljivosti i elegancije svojih mobilnih uređaja.

Rekordno postignuće rješava ključne brige potrošača kada je riječ o pouzdanosti preklopnih telefona koje su dosad ograničavale njihovo šire prihvaćanje na tržištu.

Demonstriranjem iznimne snage uz zadržavanje ultra-tankog profila od 8,8 mm (kada je preklopljen) i lagane izvedbe od 217 g, HONOR Magic V5 ruši tradicionalne barijere između tradicionalnih pametnih telefona i preklopnih modela.

HONOR Magic V5 je u Hrvatskoj dostupan u tri boje, Ivory White, Black i Dawn Gold, i verziji 16 GB + 512 GB kod HONOR prodajnih partnera. Do 30. rujna 2025. kupci ovog uređaja na poklon dobivaju tablet HONOR Pad 10 te jamstvo 365 dana za popravak zaslona u slučaju nezgode.

Podaci iz HONOR-ovih laboratorija. 8,88 mm odnosi se na debljinu modela Ivory White kada je preklopljen. Ukupna debljina ne uključuje zaštitne folije unutarnjeg i vanjskog zaslona te izdignuti dio kamere.