Kako novi HUAWEI MatePad 11.5 mijenja način na koji učimo i radimo?

U svijetu u kojem se granice između učenja, rada i slobodnog vremena sve više brišu, tehnologija je postala most koji povezuje naše svakodnevne obaveze i kreativne ambicije. Dok su se donedavno studenti i mladi profesionalci oslanjali uglavnom na prijenosna računala, danas sve češće biraju tablete kao glavno sredstvo za digitalni rad i zabavu. Najnoviji HUAWEI MatePad 11.5 tek je stigao na hrvatsko tržište, a uskoro stiže i Watch GT 6 Series, te se izdvaja kao uređaj koji spaja najbolje od oba svijeta - kompaktnost tableta i produktivnost računala.

Zaslon koji mijenja iskustvo učenja i rada

Jedan od najsnažnijih aduta novog MatePada je njegov 11,5-inčni 2,5K FullView zaslon. Zahvaljujući visokoj rezoluciji od 2456 × 1600 piksela i omjeru stranica 3:2, korisnici dobivaju više prostora za pregledavanje dokumenata, prezentacija i bilješki. No prava revolucija dolazi s PaperMatte tehnologijom zaslona, koja gotovo u potpunosti uklanja odsjaje i refleksije, čak i na jakom suncu ili prostorima s jakim osvjetljenjem. To znači da se sadržaj jasno vidi u svim uvjetima, što je velika prednost za studente koji tablet koriste na fakultetu ili u kafiću, ali i za profesionalce koji rade u dinamičnim okruženjima.

Tehnologija nano-urezivanja površine zaslona vjerno reproducira osjećaj pisanja po papiru. U kombinaciji s najnovijom generacijom HUAWEI M-Pencil olovke, crtanje, pisanje, zapisivanje ideja ili uređivanje dokumenata postaje iskustvo koje prirodno povezuje digitalni i analogni svijet. Učenje i rad na tabletu više ne izgledaju kao kompromis, već kao nadogradnja klasičnih metoda.

Produktivnost u pokretu

U srcu HUAWEI MatePad 11.5 tableta nalazi se HarmonyOS 4.3 operativni sustav koji omogućuje brz i fluidan rad, čak i kada se koristi više aplikacija istovremeno. Multitasking je osmišljen tako da bude jednostavan i intuitivan pa tako funkcije poput Floating Multi-Window omogućuju istovremeni rad u više prozora, dok Super Device integrira tablet s ostalim Huawei uređajima u jedinstven ekosustav. Za studente to znači da mogu paralelno pratiti predavanje na jednom dijelu zaslona, a bilježiti u aplikaciji Huawei Notes na drugom. Mladi profesionalci pak dobivaju alat koji olakšava brzu obradu dokumenata, komunikaciju i organizaciju projekata, bez potrebe da uvijek nose laptop.

Dugotrajna baterija za dinamičan životni ritam

Jedan od najvećih izazova prenosivih uređaja jest trajanje baterije, no HUAWEI MatePad 11.5 rješava taj problem impresivnom baterijom kapaciteta 10.100 mAh. Ona osigurava do 14 sati neprekidne reprodukcije videa, što znači da bez problema pokriva cijeli radni dan, predavanja ili čak višednevno korištenje u manje zahtjevnim uvjetima. Kada dođe vrijeme za punjenje, tu je 40 W HUAWEI SuperCharge tehnologija koja omogućuje brzo vraćanje energije. Takva kombinacija daje slobodu korisnicima da tablet koriste gdje god se nalazili, bez stalne brige o utičnici.

Dizajn koji spaja eleganciju i funkcionalnost

Osim što je snažan iznutra, MatePad 11.5 privlači pažnju i svojim dizajnom. Izrađen od izdržljivog aluminija, tablet je tanak svega 6,1 mm i lagan oko 515 grama, što ga čini iznimno prenosivim. Bilo da ga nosite u ruksaku na fakultet, poslovnoj torbi ili jednostavno držite u ruci, uređaj odaje dojam vrhunskog, ali i praktičnog uređaja. Njegov minimalistički izgled savršeno se uklapa u različite životne i radne stilove, a dodatna pametna tipkovnica pretvara ga u pravi mali prijenosni ured.

Četverostruki zvučnici u kombinaciji s Huawei Histen 9.0 audio algoritmom donose moćan i uranjajući zvuk. To je važno ne samo za uživanje u glazbi i filmovima, već i za praćenje online predavanja, video poziva i suradnje na daljinu. Na tabletu su i kamere od 13 MP i 8 MP koje osiguravaju kvalitetu dovoljnu i za skeniranje dokumenata i za jasnu komunikaciju tijekom sastanaka ili online nastave.

Nova dimenzija digitalnog stvaralaštva

HUAWEI MatePad 11.5 nije samo alat za produktivnost. Ovaj tablet predstavlja novu eru tableta koji nisu samo dopuna, već i zamjena za klasične prijenosnike u mnogim scenarijima. Njegov PaperMatte zaslon, snažna baterija, intuitivne aplikacije i lagan dizajn mijenjaju način na koji učimo, radimo i stvaramo. Za studente i mlade profesionalce on postaje više od uređaja - postaje partner u svakodnevnom životu, koji inspirira, olakšava i pokreće.

Dostupnost i cijena

HUAWEI MatePad 11.5 dostupan je od 1. rujna 2025. kod ovlaštenih Huawei partnera po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399 eura. Uz kupnju MatePada 11.5, korisnici će na poklon dobiti pametnu tipkovnicu i M-Pencil pametnu olovku. Ponuda vrijedi do kraja mjeseca ili do isteka zaliha. Za više informacija o proizvodu posjetite službenu web stranicu brenda.

Uskoro predstavljanje novih proizvoda u Parizu

Renomirani tehnološki div Huawei ne usporava u potrazi za inovacijama pa će tako 19. rujna u Parizu u Francuskoj održati globalno inovativno predstavljanje proizvoda pod temom 'Ride the Wind'. Kao tehnološki pionir u industriji potrošačke elektronike, Huawei će predstaviti svoju novu generaciju nosivih uređaja - HUAWEI WATCH GT 6 Series koja donosi unaprijeđeno iskustvo za outdoor sportove i praćenje zdravlja za korisnike diljem svijeta. U isto vrijeme bit će predstavljeni i pametni telefoni i tableti, čime će Huawei dodatno pokazati svoje mogućnosti u sektoru pametnih uređaja. Kao jedan od ključnih segmenata Huaweijevog potrošačkog poslovanja na globalnoj razini, nosivi uređaji dominiraju tržištem s više od 200 milijuna isporučenih uređaja od 2015. te 42,4% rasta na godišnjoj razini u prvom kvartalu 2025. Brend sada želi dodatno produbiti povezanost s mlađom generacijom predstavljanjem vrhunskih proizvoda na lansiranju u Parizu, stvarajući snažniju emocionalnu povezanost s korisnicima diljem svijeta.