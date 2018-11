Honor Magic 2 predstavljen u Kini

Honor Magic2 službeno je predstavljen sinoć u Pekingu - novo čudo inženjeringa prožeto Honorovim tehnološkim znanjem. Nadovezujući se na uspjeh prvog i pravog pametnog telefona na svijetu kojeg pokreće umjetna inteligencija - Honora Magic, predstavljenog 2016. godine, Honor Magic2 je podiže pametne telefone na potpuno novu razinu.

Razlog tome je velik broj futurističkih tehnoloških značajki: s prvim na svijetu Full-View zaslonom s kliznim mehanizmom Magic Slide postignuto je da zaslon prekriva gotovo 100 % prednje površine uređaja; procesor nove generacije Kirin 980 pruža veću inteligenciju i AI procesorsku moć; tu je i YOYO, moćan virtualni asistent za pametan život sa sposobnošću čitanja misli i strojnog učenja; te šest kamera ojačanih umjetnom inteligencijom koje pružaju revolucionarno iskustvo u fotografiranju.

Magic Slide Full-View zaslon otvara nove horizonte

Kao prvi na svijetu pametni telefon s Full-View zaslonom i kliznim mehanizmom Magic Slide, Honor Magic2 je "ultra-jednostavno" dizajniran model koji pruža nenadmašan korisnički doživljaj s novom značajkom 6,39-inčnog zaslona punog prikaza i bez notcha (zuba). Prednji dio pametnog telefona je gotovo u potpunosti prekriven zaslonom koji u sebi ima optičku tehnologiju prepoznavanja otiska prsta. Svakim pomakom kliznog mehanizma otvaraju se vrata spektakularnog vizualnog iskustva.

Nova generacija umjetne inteligencije koju pokreće procesor Kirin 980

Predstavljajući sveobuhvatnu nadogradnju na inteligentnoj fronti, Honor Magic2 pokreće procesor Kirin 980, prvi dvojezgreni NPU procesor na svijetu. Snaga procesora visokih performansi korisnicima, uz pomoć umjetne inteligencije, pruža iznimno korisničko iskustvo.

Postigavši 4.556 bodova na ocjenjivanju performansi umjetne inteligencije, YOYO je bit AI sustava Honora Magic2, Magic UI.

Opremljen računalnim vidom, obradom prirodnih jezika, mogućnostima strojnog učenja, kao i sustavima odlučivanja i preporuka, YOYO je sveobuhvatni asistent za pametan život koji neprestano uči i napreduje tijekom vremena.

Njegove sposobnosti nadilaze one običnog virtualnog glasovnog asistenta jer može identificirati, učiti, razmišljati i poboljšati.

YOYO dodatno redefinira interakciju čovjeka i umjetne inteligencije kako bi pružio neusporedivo korisničko iskustvo temeljeno na scenarijima, što Honor Magic2 čini najpametnijim AI telefonom dostupnim na tržištu.

Fotografije kao nikada do sada sa šest AI kamera

Sa svoje tri stražnje kamere razlučivosti 24MP i izuzetno širokim kutom od 17mm i tri prednje kamere na izvlačenje razlučivosti 16MP, Honor Magic2 pruža revolucionarno iskustvo u fotografiranju. Osim što stražnja AI kamera automatski retušira fotografije finim podešavanjem parametara, prednja kamera na izvlačenje također koristi 3D prepoznavanje lica visoke razine i značajke portretnog osvjetljenja, stvarajući umjetničke selfije s odličnim efektima uljepšavanja i pozadinskog zamućenja (bokeh).

Honor Magic2 više je od samog čuda inženjerske tehnologije. To je futuristički uređaj koji Honor nesumnjivo stavlja ispred konkurencije. Telefon će korisnicima pružiti neusporediv doživljaj zahvaljujući YOYO-u, zaslonu punog prikaza s kliznim mehanizmom Magic Slide, procesoru Kirin 980, rashladnoj tehnologiji na bazi grafena, Supercharge tehnologiji brzog punjenja od 40W s certifikatom tvrtke TÜV Rheinland, 3D bioničnim svjetlosnim detektorom, prvim na svijetu Dual SIM Dual VoLTE, prvim na svijetu dvofrekvencijskim GPS-om i neviđenoj Wi-Fi brzini preuzimanja od 1,7 Gbps.

Opremljen širokim spektrom najsuvremenijih tehnologija i nadograđen značajkama visokih performansi, Honor Magic2 zasigurno će biti telefon godine koji će postići daljnje pomake na tržištu vrhunskih tehnologija, što će Honoru itekako pomoći u postizanju svog cilja da postane jedan od top tri branda pametnih telefona na svijetu u narednih pet godina.

Honor Magic2 dostupan je u Kini na predbilježbu od sada do 5. studenog na stranicama Vmall, JD, Tmall, Suning, YHD i GOME, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni počevši od 3.799 RMB. Službena prodaja u Kini započet će od 6. studenog.

Na sinoćnjem događaju Honor je također predstavio HONOR WATCH, svoj prvi flagship pametni sat. Opremljen s 1,2-inčnim AMOLED okruglim zaslonom osjetljivim na dodir i dvostranim remenom, HONOR WATCH jedan je od najtanjih pametnih satova na tržištu. Uz prvu u industriji arhitekturu dvojnog čipseta, ovaj pametni sat traje sedam dana na jednom punjenju i podržava funkcije poput praćenja brzine otkucaja srca u stvarnom vremenu, preciznog navigiranja i praćenja zdravlja. Globalno predstavljanje ovog gadgeta planirano je za siječanj 2019.

