Apple iPad Pro (2018): novi dizajn, snažan SoC i punjenje za iPhone

Apple iPad Pro (2018) po prvi puta nakon dugo vremena ima radikalno redizajniran izgled koji oblikom sliči na iPhone 5 s glatkim rubovima, zaobljenim kutovima kućišta i zaslona.

Uklonjena je Home tipka i ujedno biometrijski skener za prepoznavanje otisaka prstiju. Tako su sada kontrole identične onima na najnovijoj generaciji iPhonea, dok se za otključavanje uređaja koristi s 3D Face ID prepoznavanja lica temeljeno na sustavu TrueDepth kamere. U stanju je prepoznati vlasnika u bilo kojem smjeru i pod bilo kojim kutom, odnosno orijentaciji tableta. Debljina uređaja smanjila se na 5,9 mm sa 6,9 mm u prethodnom modelu. Pod stražnjom stranom iPad Pro-a nalazi se 102 magneta za spajanje dodatnog pribora, uključujući tipkovnicu.

Osim toga, iPad Pro 2018 nema više 3,5 mm audio izlaz i Lightning konektor. Umjesto potonjeg, iPad Pro ima USB Type-C sučelje s mogućnošću spajanja fotoaparata, vanjskih zaslona i drugih uređaja.

Apple iPad Pro (2018) - zasloni

U oba slučaja korišteni su zasloni zvani "Tekuća retina " s True Tone i ProMotion tehnologijom ( 120 Hz osvježavanje ). Podržavaju HDR način rada. Manji iPad Pro odlikuje 11 inčni IPS LCD s rezolucijom od 2.388 x 1.668 piksela (264 PPI), a veći 12,9 inčni IPS zaslon s rezolucijom od 2.732 x 2.048 piksela (264 PPI).

Zasloni također rade s Apple Pencil 2 s mogućnošću korištenja u različitim podržanim aplikacijama. Ima spljoštenu površinom kako bi se mogla nositi pričvršćena na rub kućišta magnetom i u ovom položaju se bežično puni.

Apple iPad Pro (2018) - SoC

Apple iPad Pro (2018) pogoni A12X Bionic procesor koji čini i srce XS, XS Max i XR iPhone. Za grafiku je zadužen sedam jezgreni grafički akcelerator. Prema Apple, usporediv je s Xbox One S konzolom. Uređaj će biti dostupni za kupnju u četiri verzije s različitim kapacitetima interne podatkovne memorije: 64 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Osim toga, tableti mogu puniti iPhone, podržava rad aplikacija povećane stvarnosti.

Apple iPad Pro (2018) ostale specifikacije:

Dimenzije: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm / 280,6 x 214,9 x 5,9 mm

Masa: 468 grama / 631 gram

Glavna kamera: 12 MP f / 1,8, Smart HDR, 4K / 60fps video zapis

Prednja kamera: 7 MP f / 2,2, portretni mod

Zvuk: četiri zvučnika

Sučelja: USB tip-C, Wi-Fi 802.11ac (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 5.0

SIM kartica: nanoSIM, 4G LTE podrška

Cijena: od $ 649 - $ 799

