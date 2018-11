Samsung pokazao ISOCELL Bright GM1 i GD1 senzore od 48 i 32 MP

Nije tajna da Sony dominira tržištem mobilnih senzora, ali Samsung Electronics znatno ne zaostaje. Upravo su predstavili dva nova senzora ISOCELL Bright GM1 i GD1 s rezolucijama od 48 i 32 MP.

ISOCELL Bright GM1 i GD1 senzori imaju veličinu piksela samo 0,8 mikrometara što bi trebalo imati pozitivan učinak na brzinu i kvalitetu obrade. Senzori koriste Tetracell i ISOCELL Plus tehnologiju s izolacijom pojedinačnih piksela pomoću posebnog materijala koji smanjuje refleksiju i optički gubitak. To omogućuje točniju reprodukciju boja i poboljšava osjetljivost od 15 %. Ovi novi senzori sposobni su pružiti fotoosjetljivost, poput modula veličine piksela od 1,6 mikrona s rezolucijom od 12 i 8 MP.

Ako odaberete način rada niske rezolucije, 12 MP za GM1 i 8 MP za GD1, možete stvoriti kvalitetne slike u uvjetima slabog osvjetljenja, jer će informacije iz četiri piksela biti spojene u jednu. Slična tehnologija koristi se u Huawei P20 Pro. Osim toga, novi moduli podržavaju HDR u stvarnom vremenu, elektroničku stabilizaciju pomoću žiroskopa i mogu se koristiti samo s više leća.

Masovna proizvodnja novih fotosenzora trebala bi započeti u četvrtom kvartalu ove godine. Samsung Galaxy S10, vjerojatno će biti prvi model koji dolazi opremljen novim ISOCELL Bright GM1 ultra-kompaktnim senzorom slike visoke razlučivosti kao osnovu za svoje trostruke kamere. Možda i četverostruke :D

