Glasno hrkanje je simptom većeg problema

Za više od 90 milijuna Amerikanaca koji pate od hrkanja noću (prema Medicinskom fakultetu Yale), čini se da internet nudi bezbroj rješenja. Gubitak kilograma, promjena položaja spavanja, izbjegavanje alkohola i usvajanje zdrave rutine spavanja navedeni su kao lijekovi za hrkanje.

I dok ovi savjeti donekle pomažu u spavanju i kod hrkanja, nijedan od njih nije krajnje rješenje za hrkanje noću. Prema dr. Scottu Kutscheru, kliničkom izvanrednom profesoru koji se usredotočuje na medicinu spavanja na Sveučilištu Stanford, najbolje rješenje za glasno hrkanje je razgovarati s liječnikom o apneji u snu.

Što je apneja u snu?

Apneja u snu je poremećaj koji uzrokuje da se disanje više puta zaustavi i započne, što može rezultirati glasnim hrkanjem noću. Opstruktivna apneja u snu je najčešća, što se događa kada se mišići grla opuste. Iako je jedan očigledan rezultat apneje u snu osjećaj umora sljedećeg dana, dr. Kutscher spominje načine na koje ovaj poremećaj može čak utjecati na vaše dugoročno zdravlje.

"Apneju u snu treba rješavati kao zdravstveni problem", kaže dr. Kutscher. "Neliječena apneja u snu zdravstveni je rizik koji povećava rizik za stvari poput visokog krvnog tlaka, kardiovaskularnih bolesti i nepravilnog srčanog ritma poput fibrilacije atrija."

Prošla istraživanja također su sugerirala da može postojati značajna veza između apneje u snu i šireg raspona zdravstvenih problema, poput pretilosti, anksioznosti i depresije. Dakle, taj prekinuti san može imati utjecaj na nečije cjelokupno zdravlje.

Zašto je hrkanje glavni pokazatelj apneje u snu

"Hrkanje je reprezentativno za urušavanje gornjih dišnih putova, što nazivamo 'apnejom'", kaže dr. Kutscher. "Kada se to dogodi više puta tijekom noći, to može smanjiti vaš kisik, što može uzrokovati buđenja tijekom spavanja. Taj problem može dovesti do umora, nemirnog sna i pospanosti tijekom dana. Ili čak suptilnije stvari, poput poteškoća s fokusom ili koncentracijom i razdražljivosti."

Rješenje za apneju u snu

Dr. Kutscher preporučuje rješenja za čišćenje nosnog prolaza - poput slanih sprejeva bez recepta i steroida, nosnih traka ili nosnih dilatora. Preporučuje spavanje na boku ili s podignutom glavom, a ne na leđima kako gravitacija ne bi gurnula dišne putove prema dolje i zatvorila ga, piše TheHealthy.