Filadelfijski eksperiment – između mita i stvarnosti

Filadelfijski eksperiment, poznat i pod nazivom „Projekt Duga", jedna je od najintrigantnijih i najkontroverznijih urbanih legendi 20. stoljeća. Navodno se dogodio u listopadu 1943. godine u brodogradilištu u Philadelphiji, Sjedinjene Američke Države, tijekom Drugog svjetskog rata. Prema tvrdnjama, američka mornarica pokušala je eksperimentirati s naprednim tehnologijama kako bi razarač USS Eldridge učinila nevidljivim za radare i neprijateljske poglede. No, priča koja je kasnije nastala mnogo je fantastičnija od puke kamuflaže.

Osnovna verzija legende kaže da je brod, korištenjem snažnog elektromagnetskog polja i navodnih Einsteinovih teorija, ne samo postao nevidljiv, već i teleportiran iz Philadelphije u Norfolk u Virginiji, udaljen stotinama kilometara. Nakon nekoliko minuta, ponovno se pojavio u Philadelphiji. Posljedice eksperimenta bile su, prema svjedočanstvima, stravične: neki mornari navodno su izgubili razum, drugi su ostali „stopljeni" s metalnim dijelovima broda, dok su pojedini posadu vidjeli kako „izlazi iz zraka" i ponovno nestaje.

Priča je prvi put dobila na popularnosti 1950-ih, kada je Carl Allen (poznat i pod pseudonimom Carlos Allende) poslao pisma znanstveniku Morrisu Jessupu, tvrdeći da je svjedok cijelog događaja. Allen je opisivao nevjerojatne detalje i povezao eksperiment s teorijama o vremenskim i prostornim manipulacijama. Jessup, iako skeptičan, bio je fasciniran, ali je cijela afera dodatno zadobila mističan prizvuk nakon njegove sumnjive smrti 1959. godine, što su mnogi protumačili kao dokaz zataškavanja.

Znanstvena zajednica, međutim, odlučno odbacuje mogućnost da se takav eksperiment ikada dogodio. Ne postoje vjerodostojni dokazi, a vojni zapisi pokazuju da USS Eldridge nikada nije bio u Philadelphiji u sporno vrijeme. Tehnologija koja bi omogućila teleportaciju ili potpuni optički nestanak jednostavno nije postojala u to doba, niti postoji danas u praktično primjenjivom obliku. Većina istraživača smatra da je riječ o mitologiziranoj priči, proizišloj iz mješavine dezinformacija, krivih tumačenja i senzacionalizma.

Unatoč tome, Filadelfijski eksperiment ostaje predmetom fascinacije javnosti. U popularnoj kulturi poslužio je kao inspiracija za brojne knjige, filmove i dokumentarce, često povezan s teorijama zavjere, NLO-ima i tajnim projektima američke vlade. Činjenica da je priča preživjela desetljećima svjedoči o ljudskoj sklonosti vjerovanju u nepoznato i želji da se granice znanosti prošire prema fantastičnom.

Iako se većina povjesničara slaže da se Filadelfijski eksperiment nikada nije dogodio, on ostaje simbol misterija Drugog svjetskog rata i podsjetnik na tanku liniju između znanstvene mašte i stvarnosti.