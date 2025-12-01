Tko je stvorio Bitcoin?

Bitcoin, prva i najpoznatija kriptovaluta, lansirana je 2009. godine od strane misterioznog entiteta poznatog kao Satoshi Nakamoto. Unatoč mnogim istraživanjima i teorijama, prava identitet Satoshija ostaje nepoznanica, što je potaknulo brojne teorije zavjere i spekulacije.

Povijest Bitcoina

U listopadu 2008. godine, Satoshi Nakamoto je objavio bijelu knjigu pod nazivom "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". U ovoj knjizi opisao je ideju decentraliziranog digitalnog novca koji bi omogućio sigurne i anonimne transakcije bez posrednika kao što su banke. U siječnju 2009. godine, Nakamoto je pokrenuo Bitcoin mrežu, stvarajući prvi blok, poznat kao "genesis block". Ovaj blok sadržavao je poruku koja se odnosila na financijsku krizu iz 2008. godine, dodatno naglašavajući svrhu Bitcoina kao alternativnog sustava.

Tko je Satoshi Nakamoto?

Identitet Satoshi Nakamota i dalje je predmet mnogih spekulacija. Neki od najistaknutijih kandidata uključuju:

Nick Szabo: Kriptograf i programer koji je razvio koncept "bit gold", koji se smatra pretečom Bitcoina. Njegov stil pisanja i ideje o decentralizaciji i digitalnom novcu smatraju se sličnima Nakamotovim.

Hal Finney: Prvi korisnik Bitcoina i osoba koja je primila prvi Bitcoin transfer od Nakamota. Finney je bio poznati programer i kriptograf, a neki smatraju da bi mogao biti Satoshi.

Craig Wright: Australijski poduzetnik koji je tvrdio da je Satoshi Nakamoto. Njegove tvrdnje izazvale su velike kontroverze i skeptičnost unutar kripto zajednice, s mnogima koji sumnjaju u njegovu autentičnost.

Teorije zavjere

Misteriozni identitet Satoshi Nakamota potaknuo je razne teorije zavjere. Neki od najpopularnijih uključuju:

Vladine agencije: Neki vjeruju da bi Bitcoin mogao biti projekt tajnih vladinih agencija, poput CIA-e ili NSA-e, s ciljem stvaranja alternativnog financijskog sustava koji bi im omogućio praćenje i kontrolu transakcija.

Grupa programera: Postoje teorije da je Satoshi zapravo skupina programera ili znanstvenika koji su se udružili kako bi stvorili Bitcoin kao način borbe protiv tradicionalnog financijskog sustava.

Stranačka orijentacija: Postoje spekulacije da Bitcoin služi kao alat za jačanje određenih političkih agenda, poput libertarijanskog pokreta, koji se zalaže za smanjenje državne intervencije u ekonomiji.

Dakle, iako je Bitcoin revolucionirao način na koji razmišljamo o novcu i financijskim transakcijama, misterij oko identiteta Satoshi Nakamota dodaje dodatnu složenost ovom fenomenalnom projektu. Teorije zavjere koje okružuju njegov identitet samo su još jedan aspekt privlačnosti Bitcoina kao decentralizirane kriptovalute. Bez obzira na to tko je Satoshi, jasno je da je njegov doprinos oblikovao budućnost financijskog sustava i otvorio vrata novim inovacijama u svijetu tehnologije i ekonomije.