Baza Dulce – misterij iz Novog Meksika

Jedna od najintrigantnijih i najkontroverznijih tema u svijetu teorija zavjere svakako je Baza Dulce, navodno smještena ispod grada Dulce u saveznoj državi Novi Meksiko, SAD. Ova podzemna instalacija navodno je zajednički projekt američke vlade i izvanzemaljskih bića, a priče o njoj već desetljećima hrane maštu zaljubljenika u paranormalno.

Počeci priče

Mit o Bazi Dulce započeo je 1970-ih kada je istraživač Paul Bennewitz tvrdio da je presreo radio-signale koji dolaze iz podzemnog kompleksa blizu Dulcea. On je vjerovao da su ti signali dokaz izvanzemaljske prisutnosti i njihove suradnje s američkom vojskom. Bennewitzove tvrdnje brzo su privukle pozornost ufologa, ali i obavještajnih službi koje su ga, navodno, dezinformacijama dodatno poticale na širenje priče.

Podzemni kompleks

Prema teorijama, Baza Dulce sastoji se od sedam ili više podzemnih razina. Na višim katovima smješteni su vojni i znanstveni laboratoriji, dok se dublje nalaze prostori koje navodno koriste izvanzemaljci. Neki svjedoci tvrde da se ondje provode eksperimenti poput genetskog križanja ljudi i vanzemaljaca, kloniranja i istraživanja napredne tehnologije.

Posebno jeziva priča govori o "dvoranama mučenja", gdje se, navodno, ljudi i životinje koriste u strašnim eksperimentima. Takvi navodi nikada nisu potvrđeni, ali se često ponavljaju u literaturi i na internetskim forumima.

Navodni sukobi

Jedna od najpoznatijih tvrdnji dolazi od Philipa Schneidera, bivšeg inženjera koji je tvrdio da je sudjelovao u gradnji podzemnih objekata. Schneider je izjavio da je 1979. godine došlo do oružanog sukoba između američkih specijalnih snaga i izvanzemaljskih bića u podzemnim tunelima, što je rezultiralo desecima žrtava. Prema njegovim riječima, nakon tog događaja postignut je tajni sporazum o suživotu i suradnji.

Schneider je kasnije javno govorio o svojim iskustvima, ali je 1996. godine pronađen mrtav pod okolnostima koje mnogi smatraju sumnjivima, što je dodatno rasplamsalo teorije.

Skeptična stajališta

Znanstvena zajednica i skeptici tvrde da za postojanje Baze Dulce nema nikakvih dokaza. Prema njima, cijela priča rezultat je kombinacije paranoje Hladnog rata, dezinformacija obavještajnih agencija i fascinacije izvanzemaljskim životom. Navodi o "tajnim tunelima" često se objašnjavaju prirodnim špiljama ili vojnim skloništima iz tog razdoblja.

Kulturni utjecaj

Unatoč nedostatku čvrstih dokaza, Baza Dulce postala je neizostavan dio pop-kulture. Pojavljuje se u knjigama, dokumentarcima i internetskim raspravama. Za mnoge predstavlja simbol skrivene moći vlade i misterija koji još čeka razrješenje.