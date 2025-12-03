5 nevjerojatnih "slučajnosti" u povijesti

Slučajnosti su... slučajne ili ne? Teško je reći, no postoji golema količina dokaza da nisu, već da se radi o nekim kozmičkim vezama koje je gotovo nemoguće objasniti, pa evo pet primjera iz povijesti koje je ekipa YouTube kanala Dark5 dokumentirala... i ne, to nisu teorije zavjere već istiniti događaji.

5. Smrt Abrahama Lincolna - da, ubio ga je John Wilkes Booth, ali Boothovog brat je od smrti spasio - Lincolnovog sina?! Stvarno jest, vjerovali ili ne!

4. Prozor u povijest - procesiji prije pogreba gore spomenutog Lincolna svjedočio je, s prozora svoje kuće u New Yorku, američki predsjedni Theodore Roosevelt.

3. S.O.S. - tijekom I Svjetskog rata svašta se radilo kako bi se osigurao promet na moru, pa su se tako u istoj luci našla dva broda s istim imenom - britanski i njemački koji ga je glumio

2. Osovine zla - 1913. godine Beč je bio jedan od glavnih centara Europe, u kojem su u to doba svoje gnijezdo svili - Josif Visarionovič Staljin i Leon Trocki?! U isto vrijeme tamo je živio i wannabe slikar kojeg je Akademija odbila dvaput - Adolf Hitler. Zanimljivo je da su svi bili stalni gosti popularnog Cafe Centrala...

1. Početak kraja - Wilmer McLean bio je mali američki trgovac koji je, igrom slučaja, bio sudionik početka i kraja građanskog rata u SAD.