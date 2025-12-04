5 tajnih misija na Mjesec

Misije na Mjesec jedna su od stvari koje izazivaju najviše zanimanja teorija zavjere od samog početka i glasina da je prvo slijetanje na Mjesec zapravo bilo lažirano i snimljeno u studiju. Nakon desetljeća spekulacija, vatru je dodatno potpirila navodna izjava Stanleya Kubricka prije smrti da je upravo on režirao poznate scene s "Mjeseca".

Na stranu teorije zavjere koje tvrde da je Mjesec umjetan, hologram i još par sličnih, tijekom godina polako su izranjali dokumenti koji su naveli analitičare na možda još i luđu priču - ljudi ne samo da su sletali na Mjesec, već su tamo vodili i još vode rat s nacistima ili izvanzemaljcima.

Naravno, to podrazumijeva cijeli niz tajnih misija povezanih s Mjesecom u organizaciji CIA-e i NASA-e, pa evo najpoznatijih:

5. Projekt A119 - još 1958. CIA i US Air Force predložili su niz misija kojima bi cilj bio postavljanje nuklearne bombe na Mjesec?! Razlog - rusko lansiranje Sputnika koji je Amerikancima utjerao strah u kosti.

4. Krađa svemirskog broda - misija nema izravnu vezu s Mjesecom, no CIA je odabrana za pokušaj krađe Lunika, ruskog svemirskog broda koji je u tom trenutku bio daleko napredniji od svega što su SAD imale. Krađa nije izvedena, no Lunik je u Meksiku uspješno otet preko noći, rastavljen, snimljen i analiziran, te ujutro vraćen na izložbu bez da je itko primjetio.

3. Projekt Horizon - još jedna studija za koju se tvrdi da je ostala samo na analizama mogućnosti izgradnje stalne baze na Mjesecu koja bi špijunirala cijelu Zemlju... naravno, ne baš ako pitate teoretičare zavjera.

2. ELINT - projekt koji se nastavlja nakon gašenja Horizona, a temelji se na špijuniranju ruskih komunikacija koje se odbijaju od Mjeseca

1. Tamna strana Mjeseca - tu ima toliko toga da je teško i nabrojati, pa radije pogledajte cijeli video: