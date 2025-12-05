Što znamo o pokušajima dešifriranja Voynichevog rukopisa

Voynichev rukopis ostaje jedno od najtvrdokornijih povijesnih zagonetki, no zadnjih godinu-dvije pojavili su se značajni koraci koji su promijenili način na koji pristupamo toj tajni. Najvidljiviji napredak dolazi iz primjene modernih slikovnih tehnika koje su otkrile skrivene bilješke i tragove ranijih pokušaja dešifriranja. Multispektralno snimanje otkrilo je, primjerice, tri kolone slova u marginama prve stranice - dvije s latiničnim slovima i jednu sa znakova nalik „voynichese" pismu - što upućuje da je jedan od ranih vlasnika pokušao prevesti ili mapirati pismo još u 17. stoljeću. Istraživači su rukopis povezali s Johannesom Marcusom Marcijem, praškim liječnikom iz 1600-ih, čime je potvrđen povijesni interes za njegovo razumijevanje.

Paralelno s tim tehničkim otkrićima, povijesne i medicinske studije ponudile su nove interpretacije tema rukopisa. Rad objavljen u časopisu Social History of Medicine sugerira da su mnoge ilustracije i dijelovi teksta povezani s ženskim zdravljem i seksualnošću - teza koja motivira hipotezu da je sadržaj namjerno enkodiran kako bi se zaobišla cenzura ili društvena tabuizacija u kasnom srednjem vijeku. Ovakav kontekst pomaže objasniti učestale prikaze golih žena i motivaciju za skrivanje osjetljivih recepata i znanja.

Unatoč napretku u tehnologiji, glasna tvrdnja o „potpunom dešifriranju" i dalje izostaje. Tijekom posljednjih godina pojavili su se pojedinačni zahtjevi za rješenjem-od tvrdnji da je pismo staroturskog porijekla do ideje o proto-romanskom jeziku-no većina akademske zajednice i dalje smatra te rezultate spornima i nedovoljno verificiranim. Stoga danas govorimo o nagomilanim tragovima i novim hipotezama, ali ne o konsenzusu.

Uloga umjetne inteligencije i računalnih metoda raste: algoritmi za obradu prirodnog jezika i statističke analize dovode do boljeg razumijevanja strukture „voynichese" teksta, ali ni oni još nisu dali jednoznačan prijevod ili semantičko objašnjenje. Mnogi stručnjaci ističu da kombinacija fizikalnih analiza (poput multispektralne fotografije) i interdisciplinarnih povijesnih studija predstavlja najplodniji put naprijed.

Zaključno, najnovije vijesti ne donose konačno rješenje, ali pomaci su stvarni: otkriveni su tragovi ranijih dekoderskih pokušaja, pojavile su se uvjerljive povijesno-medicinske interpretacije sadržaja, a moderna tehnologija sustavno daje nove podatke. Rukopis i dalje izaziva znanstvenu maštu - i upravo ta kombinacija novih podataka i starih misterija čini daljnja istraživanja iznimno vrijednim.