Dobro je biti bez posla?!

Imate li posao? Ako imate, zapravo ste sretni jer možete plaćati svoje račune... ako nemate, onda mislite da imate problem... no, izgleda da to i nije baš tako...

Nezaposlenost je riječ koja izaziva jezu i strah, no to je zapravo pretjerano, tvrdi istraživanje objavljeno u časopisu "Journal of Happiness Studies" koje objašnjava da nezaposlenost ne mora uvijek kod ljudi izazvati nezadovoljstvo, manjak sreće i stres.

Jianbo Luo, autor studije, proveo je istraživanje kako bi bolje shvatio odnos između nezaposlenosti i subjektivnog osjećaja sreće.

"Zainteresirao sam se za ovo pitanje zbog oprečnih pojava. S jedne strane, donekle je postojao konsenzus u empirijskom radu da nezaposlenost smanjuje stupanj sreće kod ljudi", kazao je Luo koji je u istraživanju analizirao podatke prikupljene od 76.000 osoba.

Rezultati njegove studije su na kraju pokazali da nezaposlenost nije povezana sa smanjenjem subjektivnog blagostanja i sreće među onima koji su i dalje imali kućni budžet veći od minimuma potrebnog da bi se dostigao životni standard u njihovoj zajednici.

"Iako se nezaposleni uglavnom osjećaju manje sretno, nezaposleni ljudi bez financijskih problema ipak će osjetiti porast sreće u svojim životima. To podrazumijeva i jasno nam govori da je glavna korist od zaposlenja ipak finansijske prirode", kazao je Luo.

Još jedno ranije istraživanje Lua također je pokazalo da zaposlenost povećava sreću uglavnom zbog ostvarenog dohotka i plaće koju radnik dobije za posao.

"Što je glavni faktor koji povezuje nezaposlenost i sreću? U svome radu ranije također sam otkrio da je glavni faktor novac", istaknuo je Luo.

Dakle, novac zapravo ne donosi sreću, kao što mnogi govore... no, ipak ga trebate na kraju dana, pa je to zeznuta stvar...