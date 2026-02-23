Proljetne alergije i ublažavanje simptoma

S toplijim danima raste koncentracija peludi u zraku, a kod alergičara to može izazvati svrbež i suzenje očiju, curenje nosa, kihanje i otežano disanje. Ako vam proljeće zbog alergija teško pada, postoji nekoliko načina da ublažite simptome. Optičarka Tina Patel podijelila je savjete kako smanjiti rizik od alergijskih reakcija, piše Express.co.uk.

Držite prozore zatvorenima

Iako je s prvim sunčanim danima primamljivo širom otvoriti prozore, tako u kuću lako pustite i pelud. Patel savjetuje da prozore ne otvarate čim zatopli, posebno kad je pelud u zraku najjača. "Otvaranjem prozora pelud lakše ulazi u stan, a to može pojačati iritaciju i suzenje očiju. Kad jednom uđe, teško ju je u potpunosti ukloniti", pojasnila je. "Zato redovito usisavajte i prebrišite površine vlažnom krpom kako biste lakše uklonili pelud", dodala je.

Pazite koje cvijeće unosite u kuću

Patel preporučuje i da ljudi koji imaju alergiju na pelud izbjegavaju držati svježe cvijeće u domu, ili da barem pripaze koje vrste unose. "Svježe cvijeće uljepša prostor, ali s njim u kuću unosite i pelud, pa se simptomi mogu pogoršati", rekla je. "Ako ne želite odustati od cvijeća, razmislite o vrstama koje obično manje smetaju alergičarima, poput ruža, tulipana, hortenzija, orhideja i božura", savjetuje.

Osobna zaštita od peludi

Važno je i smanjiti kontakt s peludi na druge načine. "Kako biste se zaštitili, možete nanijeti malo vazelina oko nosnica. Vazelin može pomoći da se pelud i drugi alergeni zadrže prije nego što uđu u nos", kaže Patel. "Također se istuširajte i presvucite čim se vratite kući nakon boravka na otvorenom - tako ćete isprati pelud s kože i ukloniti je s odjeće", zaključuje.

Sve u svemu, pred nama je teško razdoblje za alergičare, pa pokušajte sve kako bi ga prebrodili na najjednostavniji način...