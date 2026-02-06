Dnevni horoskop za 6. veljače 2026.

Dnevni horoskop za 6. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vodenjaci moraju obaviti neke ozbiljne stvari, Vage će se napuniti energijom pozitive, dok će Bikovi trebati biti bitno mirniji i koncentriraniji za posao nego što su do sada... odradite taj petak kako treba.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni igrač baseballa Babe Ruth, legenda glazbe Bob Marley i glumac Rip Torn.

