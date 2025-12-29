Dnevni horoskop za 30. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 30. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Bikovi će trebati naći neku novu ekipu, Vodenjaci moraju pokazati više povjerenja u same sebe, dok se Vagama preporučuje malo više razmišljanja ovog puta...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pisac Rudyard Kipling, filantrop i bogataš Simon Guggenheim i legenda rocka Bo Didley.