Dnevni horoskop za 29. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 29. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi imaju dovoljno svojih problema, Vage će morati pronaći neka nova rješenja, dok je Ribama danas najvažnija stvar da proguraju dan do kraja.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni izumitelj Charles Goodyear, glumac Jon Voight i mlađi kolega Jude Law.