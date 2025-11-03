Dnevni horoskop za 3. studenoga 2025.

Dnevni horoskop za 3. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ribe trebaju paziti da ne pretjeraju, Ovnovi se moraju otvoriti prema prijateljima, dok se Vage moraju rastegnuti koliko mogu, ne ide više od toga... a novi tjedan je tek počeo...

Na današnji dan rođeni su pjesnik Sergej Aleksandrovič Jesenjin, književnik Thomas Wolfe.te nogometna legenda Zlatan Ibrahimović.