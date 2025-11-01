Dnevni horoskop za 1. studenoga 2025.

Dnevni horoskop za 1. studenoga, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi se moraju napokon opustiti, Vage bi trebale biti manje tvrdoglave nego inače, dok su Vodenjaci toliko ludi da ih je bolje pustiti na miru...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni crnogorski pisac i vladika Petar II Petrović Njegoš, hrvatski književnik Viktor Car Emin te hrvatski kuglač Nikola Dragaš