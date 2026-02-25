Dnevni horoskop za 26. veljače 2026.

Dnevni horoskop za 26. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ribe se trebaju opušteno baciti na posao, Djevice će imati malu krizu identiteta, dok će Ovnovi samo željeti svoj mir jer imaju posla preko glave.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni pisac, političar i aktivist Victor-Marie Hugo, jahač Pony expressa, vodič, tragač, lovac na bizone i plaćenik američke vojske, a kasnije cirkuski zabavljač Buffalo Bill te kantautor Johnny Cash.

