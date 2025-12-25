Dnevni horoskop za 25. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 25. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ribe će danas biti neuobičajeno emotivne, Bikovi mogu pokazati svoju nježniju stranu, dok će Vage biti sretne i zadovoljne cijeli dan...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni kompozitor Fran Lhotka, glumac na kvadrat Humphrey Bogart i pjevačica Dido.