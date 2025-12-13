Dnevni horoskop za 13. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 13. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ovnovi se moraju spustiti na zemlju, Djevice ne trebaju idealizirati svoje prijatelje, štoviše... dok će Vodenjaci morati dobro razmisliti o svemu što rade, neke stvari im nisu pametne...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni književnik Heinrich Heine, elektrotehničar i izumitelj Werner von Siemens i genijalni glumac Steve Buscemi.