Dnevni horoskop za 12. prosinca 2025.

Dnevni horoskop za 12. prosinca, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Vage se moraju spustiti na zemlju, Ovnovi ne bi trebaie gubiti previše vremena, dok će Ribe morati dobro razmisliti o novom poslu... krajnje im je vrijeme za promjene...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni filmski negativac Edward G. Robinson, legendarni atletičar Jesse Owens i the Voice - Frank Sinatra.