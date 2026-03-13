Dnevni horoskop za 13. ožujka 2026.
Pročitajte dnevni horoskop za 13. ožujka, dan kada su rođeni Percival Lowell', L. Ron Hubbard i William H. Macy
Dnevni horoskop za 13. ožujka, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Djevice trebaju pokazati da se mogu prilagoditi, Ovnovi će morati promijeniti mišljenje, dok se Vodenjaci moraju posvetiti nekim važnijim poslovima danas...
Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni astronom Percival Lowell, pisac znanstvene fantastike i guru scijentologije L. Ron Hubbard te glumac i kazališni redatelj William H. Macy.
---------------------------------------------
Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|
|
|
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
|
|
|
........................................
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
........................................
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2026. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar