Dnevni horoskop za 1. veljače 2026.
Pročitajte dnevni horoskop za 1. veljače, dan kada su rođeni John Ford, Boris Jelcin i Clark Gable
Dnevni horoskop za 1. veljače, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - Ribe će pucati od bijesa, Vage će danas raditi još i više nego inače, dok će Ovnovi krenuti riješiti neke stvari na miran način... što im nije baš običaj...
Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni redatelj John Ford, ruski predsjednik Boris Jelcin te glumac Clark Gable.
---------------------------------------------
Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:
|OVAN
|BIK
|BLIZANCI
|RAK
|
|
|
|LAV
|DJEVICA
|VAGA
|ŠKORPION
|
|
|
|STRIJELAC
|JARAC
|VODENJAK
|RIBE
|
|
|
........................................
Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18)
........................................
Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.
Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i
Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.
Mjesečeve mijene u 2026. godini
----------------------------------
Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.
Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
Novi komentar