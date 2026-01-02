« Horoskop
objavljeno prije 1 dan i 5 sati
DNEVNI HOROSKOP

Dnevni horoskop za 1. siječnja 2026.

Pročitajte dnevni horoskop za 1. siječnja, dan kada su rođeni Fabijan Šovagović, Marija Jurić Zagorka i Frank Langella

Dnevni horoskop za 1. siječnja
Dnevni horoskop za 1. siječnja (Metro)
Više o

horoskop

,

dnevni horoskop

,

1. siječnja

,

horoskop dnevni

,

današnji horoskop

,

1.1.

,

horoskop za danas

,

horoskop današnji

Dnevni horoskop za 1. siječnja, dan kad zvijezde poručuju sljedeće - svi se znakovi horoskopa trebaju, kao prvo, uspješno i sigurno doći kući s proslave Nove godine živi i zdravi kako bi se onda dobro naspavali. A onda laganini dalje, bez problemčića...

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni glumac Fabijan Šovagović, spisateljica Marija Jurić Zagorka i glumac Frank Langella.

---------------------------------------------

Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

........................................

Sudbinu možete provjeriti kod tarot stručnjaka i astrologa na broju 064/561-165, cijena poziva telefon 0,93€ mobitel 1,12€, Usluge pruža : Maratela mreže d.o.o., 072/700700, +18) 

........................................

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.

Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i

Mjesečni horoskop za siječanj

Ako ste nešto sanjali, pomoći će vam naša Sanjarica, sanovnik, tumač snova.

Mjesečeve mijene u 2026. godini

----------------------------------

Naklada Neptun predstavlja vam najnoviji hit Colleen Hoover - Oduvijek ti, no nije to sve - stigao je i nastavak serijala Elle Kennedy - Djevojka u inozemstvu.

Kao i obično, naručite uz razne pogodnosti na njihovoj stranici.
01.01.2026. 00:01:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh