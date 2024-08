Dire Straits Legacy u Splitu

Prošlo je gotovo 40 godina otkako su Dire Straits proslavili s albumom "Brothers in Arms." U petak, 23. kolovoza bend Dire Straits Legacy, koji čine četvorica nekadašnjih članova originalnog benda: Alan Clark, Phil Palmer, Danny Cummings i Mel Collins, nastupit će na splitskom Sustipanu i ponovno nam donijeti bezvremenske hitove jednog od najprodavanijih glazbenih sastava svih vremena.

Ovaj povratak pred splitsku publiku za njih ima poseban značaj, jer su Dire Straitsi 25. travnja 1985. upravo u Splitu, u prepunim Gripama, održali svjetsku premijeru uživo legendarne pjesme „Brothers in Arms".

"Veselim se koncertu u Splitu, jer nisam tamo bio od 1985. kada smo održali koncert koji je obilježio službeni početak svijetske turneje Brothers in Arms" rekao je Alan Clark.

Taj koncert ostao je jedan od najvećih glazbenih događaja u povijesti Splita. Turneja je uključivala 248 nastupa u 23 zemlje, završivši u Sydneyju s rekordnih 21 uzastopnim nastupom. Brothers In Arms je postao najprodavaniji album 1985. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu i veliki hit po cijelom svijetu. Naslovna pjesma albuma Brothers in Arms je prvi svjetski singl izdan u CD formatu.

Dire Straits, s preko 120 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, dominirali su globalnom glazbenom scenom od 1977. do 1995. godine. Njihovi hitovi poput „Sultans of Swing", „Money for Nothing" i „Brothers in Arms" ostau vječni glazbeni klasici.

Uz spomenute, dobro poznate glazbenike, na pozornici će u petak biti i basist Trevor Horn, proslavljeni producent, klavijaturist Primiano Di Biase, jedan od najtraženijih glazbenika u Europi, te frontmen Marco Caviglia, kojeg mnogi smatraju vodećim stručnjakom za jedinstveni stil sviranja gitare Marka Knopflera.

Koncert će se održati u sklopu trdnevnog festivala „S okusom soli", koji se održava od 23. do 25. kolovoza. Drugi dan festivala, 24. kolovoza, rezerviran je za povratnički koncert Plavog orkestra, jednog od najpopularnijih bendova u regiji, poznatog po hitovima poput „Odlazim", „Sava tiho teče", „Suada", „Bolje biti pijan nego star". Festival će 25. kolovoza zatvoriti svjetski poznati vokalni zbor Perpetuum Jazzile, koji će predstaviti svoj najnoviji album „Smells Like".



Ulaznice za sva tri koncerta dostupne su putem sustava Eventima i Adriaticketa.