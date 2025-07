Poznata je satnica Private Functiona 14. 7. u Vintage Industrial Baru

Melburnski Private Function posljednjih su sedam godina gradili reputaciju jednog od najeksplozivnijih, najnepredvidljivijih i najodvažnijih bendova, čija reputacija, na pozornici i izvan nje, ih prati na svakom koraku. Potaknuti zlobnom mješavinom drskih dosjetki, nostalgičnih fora i anti-autoritarnog šarma prožetog veličanstvenošću rocka i raskoši rolla, Private Function imaju vojsku gorljivih obožavatelja.

Rasprodali su Forum Theatre, bili glavne zvijezde u Sidney Myer Music Bowlu i svirali pred publikom većom od 10.000 ljudi. Sada su australski pub-rock provokatori Private Function prekinuli svoju glazbenu tišinu i vratili se s novim pjesmama, još od 2020. godine.

Nastavljajući na uspjeh iz 2020. godine i albuma "Whose Line Is it Anyway", koji je osvojio ARIA ljestvice i zauzeo #1, #2 i #9 mjesto na listama vinila, australskoj i svjetskoj ljestvici, treće izdanje Private Functiona "370HSSV 0773H" smrtonosni je primjer onoga što grupa može postići kada radi punom snagom, što su upravo objavljenim album "¯\_(ツ)_/¯" samo dodatno potvrdili.

"¯\_(ツ)_/¯" pokazuje kako bend nadopunjuje svoje punk-rock korijene i bez napora prelazi u rock'n'roll prostor, vješto kombinirajući žanrove, dok zadržavaju svoju prepoznatljivu estetiku i pronalaze glazbenu inspiraciju u '70-ima, '80-ima i '90-ima.

Ovo je snažno poglavlje u priči benda koji jednako uživa u rušenju očekivanja, kao i u stvaranju vlastitog puta. Album je čista i nefiltrirana esencija Private Functiona, s razarajućim gitarističkim solima, refrenima veličine stadiona, brutalnom glazbenom energijom i karakterističnim utjecajima - od Metallice i The Stoogesa do, najviše iznenađujuće, Coldplayja.

Kombinirajući svoju jedinstvenu mješavinu drskog humora i punk-rock nepoštovanja, s veličanstvenošću rocka i raskoši rolla, dok istovremeno neprestano probadaju rupe u samom žanru, Private Function imaju vojsku fanatičnih obožavatelja koji s njima jašu na PF tsunamiju, a s te visine PF zastava luđaka nedvosmisleno polaže svoje pravo.

Rock'n'roll bend sa srcem punka. Tvoj novi omiljeni bend.

Private Function, u organizaciji Dirty Old Bookinga, u Zagreb dolaze u ponedjeljak, 14. 7. 2025., u Vintage Industrial Bar, a satnica koncerta je

20:00 vrata

21:15 Private Function

Ulaznice su dostupne u prodaji u Dirty Old Shopu (Tratinska 34), Grif Baru (Savska cesta 160), te na webu Dirty Old Shopa (www.dirtyoldempire.com).