Ovaj tjedan na Green River Festu

Šesti tjedan Green River Festa nudi bogat i uzbudljiv program s različitim događanjima koja će zadovoljiti sve ukuse. Od inspirativnih umjetničkih i književnih večeri do uzbudljivih koncerata i kreativnih radionica, svaki dan donosi nešto novo!

Ponedjeljak, 19.8.

Kino na Savi, 21:00

Liburnia Film Festival dolazi u Zagreb! U programu ''Liburnia uplovljava'' prikazujemo dokumentarni film "EL SHATT - NACRT ZA UTOPIJU" autora Ivana Ramljaka. Ovaj film, koji je osvojio nagradu publike na 21. LFF-u, istražuje povijesnu evakuaciju Dalmacije u Egipat 1944. godine.

Utorak, 20.8.

Književno-glazbena večer - A.B. Šimić, 19:30

Pridružite nam se na večeri posvećenoj jednom od najvažnijih hrvatskih pjesnika, Antunu Branku Šimiću. Kroz poeziju i glazbu evocirat ćemo njegovu jedinstvenu poetsku viziju i doprinos hrvatskoj književnosti.

Srijeda, 21.8.

Otvorenje izložbe - ADHD Pool of Thoughts by Klara Rusan - KLARXY, 19:00

Pozivamo vas na otvorenje izložbe Klare Rusan pod nazivom "ADHD - Pool of Thoughts". Izložba istražuje unutarnji svijet kroz dinamične crteže i umjetničke radove, predstavljajući jedinstven pogled na ADHD.

Babinjak s KLARXY, 19:30

Nakon izložbe, pridružite nam se na Babinjaku s Klarom Rusan, gdje ćemo razgovarati o njenom umjetničkom procesu i inspiraciji. Na Babinjaku ćete imati mogućnost kupiti limitirane majice i printeve!

Četvrtak, 22.8.

Društvena igra - "Nisam za bacit", 18:00

Zabavite se uz društvenu igru koja koristi "smeće" kao figurice! Ova zabavna igra u kojoj razvrstavamo zamišljeni otpad pružit će vam mnoštvo smijeha i dobre zabave.

Svirka - Vjekoslav Vostrel Trio, 20:20

Uživajte u nastupu mladog vokalista Vjekoslava Vostrela s triom. Njihov repertoar obuhvaća hitove iz različitih žanrova i garantira dobru atmosferu.

Petak, 23.8.

The Plagijators, 20:20

Uživajte u energičnom nastupu benda The Plagijators koji će vam pružiti rock spektakl sa širokim spektrom pjesama, od klasika rock glazbe do modernih hitova.

Subota, 24.8.

Kreativna radionica - Mala radionica čudovišta, 19:30

Pridružite nam se na zabavnoj radionici crtanja čudovišta! Otkrijte čarobni svijet mašte i stvorite svoja nevjerojatna čudovišta.

Koncert iznenađenja, 20:20

Spremite se za glazbeno iznenađenje ove subote! Večer će biti ispunjena nevjerojatnom glazbom i zabavom koju ne želite propustiti.

Nedjelja, 25.8.

Helena & Alan, 20:20

Glazbeni duo Helena & Alan donosi prepoznatljive obrade hitova raznih žanrova, od Stinga i Claptona do ZZ Topa. Očekujte večer punu ritma, emocija i vrhunske glazbe.