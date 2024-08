Big Bike Orchestra na Špancirfestu

Prvi put u Hrvatsku i to u Varaždin na Špancirfest dolazi jedinstvena glazbena atrakcija koja spaja umjetnost i vožnju na biciklu - Big Bike Orchestra. Ovaj energični poljski pop-folk bend ne samo da osvaja publiku svojim zaraznim zvukom, već to čini na potpuno nekonvencionalan način. U svojem originalnom performansu šestorica članova benda istovremeno sviraju različite instrumente od gitare, violine, harmonike, saksofona, udaraljki do kontrabasa, vozeći se na posebno konstruiranom biciklu. Svoj inovativni pristup glazbi predstavili su u poljskom Supertalentu u kojem su dogurali do polufinala. Osnovani su prije tri godine i od tada su odradili više od 200 nastupa i gostovali u 12 zemalja. Iznimno su popularni na društvenim mrežama na kojima njihovi nastupi imaju više od 100 milijuna pregleda. Big Bike Orchestra dolazi iz poljskog Bydgoszcza koji je, baš kao i Varaždin, lani osvojio titulu UNESCO-vog grada glazbe.

Lani su u sklopu europske turneje u 10 dana posjetili isto toliko zemalja i svoje performanse održali uz najpoznatije svjetske znamenitosti kao što su Eiffelov toranj u Parizu, Brandenburška vrata u Berlinu, Atomium u Briselu, a svojim su velikim biciklom pedalirali i ulicama Amsterdama. Za prvi nastup u Hrvatskoj pripremaju atraktivan performans, stoga, spremite se za vožnju punu glazbenih iznenađenja i doživljaja varaždinskim ulicama, krajem kolovoza na Špancirfestu.

Ulični program 26. Špancirfesta ugostit će dvadesetak uličnih umjetnika i skupina koji dolaze iz brojnih zemalja, od susjedne Mađarske do dalekog Čilea. Na najvećem i najpoznatijem uličnom festivalu u Hrvatskoj predstavit će se, između ostaloga, odličan bend puhača Orchestre International du Vetex, Eric Tarantola sa svojim neuobičajenim instrumentima, nevjerojatnu energiju na varaždinske ulice donijet će Sidral Brass Band, a neće nedostajati ni cirkuskih vještina u izvedbi Mr. Copinija, omiljenih štulaša iz skupine Stelzen-Art koji oduševljavaju svojom pojavom, akrobacija na pneumatskim štulama umjetnika iz skupine Cie Tac o Tac i brojnih drugih pomno odabranih performera koji će stvoriti posebnu atmosferu na varaždinskim ulicama i trgovima.