Deep Forest u Boogaloou 23. studenoga

Za manje od mjesec dana, legendarni francuski glazbeni projekt Deep Forest napokon stiže u Zagreb! Njihov dugoočekivani premijerni nastup održat će se 23. studenoga u klubu Boogaloo, u sklopu europske turneje Live Machine Tour 2025, koja obilježava 30 godina od osvajanja Grammyja za najbolji svjetski glazbeni album.

„Awaken"

U međuvremenu, stiže i uzbudljiva vijest - Deep Forest se još jednom razmatra za nominaciju za prestižnu Grammy nagradu - u kategoriji najboljeg ambijentalnog albuma, za izvanredno izdanje Tree of Tranquility, snimljeno u suradnji s poznatim indijskim glazbenikom Rahulom Sharmom. Ove vijesti potvrđuju njihovu trajnu kreativnost i globalni utjecaj, čak više od tri desetljeća nakon što su postali pioniri etno-elektronike.

„Sweet Lullaby"

Publiku u Zagrebu očekuje spektakularan audiovizualni doživljaj u kojem će se spojiti moćni elektronski ritmovi, tradicionalni svjetski zvukovi i prepoznatljiva Deep Forest atmosfera.

Ulaznice su u prodaji putem Eventima i Entria po cijeni od 34,90 €.