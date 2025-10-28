YĪN YĪN sredinom ožujka u Boogaloou

Zagreb će 15. ožujka 2026. u Boogaloou ponovo dočekati svoje nizozemske ljubimce YĪN YĪN! Ovaj kultni kolektiv donosi psihodelični funk, isprepleten tajlandskim i laoskim melodijama sedamdesetih, i pretvara ga u plesni spektakl kojem je teško odoljeti. Nakon što su osvojili festivalske pozornice diljem Europe, od Roskildea do Trans Musicalesa, YĪN YĪN dolaze četvrti put u Hrvatskoj i obećavaju večer ispunjenu egzotičnim zvukovima, hipnotičkim ritmovima i neodoljivom energijom. Publiku očekuje jedinstveno glazbeno putovanje koje spaja istok i zapad, retro i moderno, analogno i digitalno. Ovom prilikom promovirat će novi album "Yatta" koji će ugledati svjetlo dana u siječnju. Early bird ulaznice su rasprodane. Pretprodajna cijena je 27 eura, dok će na dan koncerta, ako ih ostane, koštati 30 eura. Fizičke ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu.

Ulaznice: https://bit.ly/4pDfZnG

YĪN YĪN je psihodelični funk kvartet iz Maastrichta (Nizozemska) koji posljednjih godina osvaja europsku i svjetsku scenu svojim plesnim, eklektičnim i žanrovski neuhvatljivim zvukom. Bend kombinira elemente tajlandske i laoske funk glazbe sedamdesetih, disco groove, surf gitaru i elektroniku u prepoznatljiv glazbeni koktel. Njihov debitantski album "The Rabbit That Hunts Tigers" (2019.) privukao je veliku pažnju zbog originalnog pristupa i svježine, dok je nastavak The Age of Aquarius (2022.) dodatno učvrstio njihov status jedne od najuzbudljivijih live atrakcija, a isto se može reći i za "Mount Matsu" (2024.). Poznati su po energičnim nastupima na festivalima poput Roskilde, Trans Musicales i ESNS, gdje njihovi koncerti prerastaju u prave plesne ceremonije. Članovi benda dolaze iz različitih glazbenih pozadina - od indie rocka do elektronske produkcije - što njihov zvuk čini još raznovrsnijim. Publici donose egzotičnu, a istovremeno suvremenu mješavinu istočnih melodija i zapadnih plesnih ritmova.

Kritika ih opisuje kao bend koji uspijeva stvoriti most između prošlosti i budućnosti glazbe. Do sada su obišli gotovo cijelu Europu, a sve češće nastupaju i na drugim kontinentima. Njihov vizualni identitet i scenski nastup dodatno naglašavaju psihodeličnu dimenziju njihove glazbe. YĪN YĪN su bend koji svojim koncertima briše granice između žanrova, kultura i kontinenata. Prava je grehota propustiti što zagrebačka publika itekako dobro zna.

Dva dana nakon, također u organizaciji Hangtimea, YĪN YĪN će nastupiti i u beogradskom klubu Zappa Barka.