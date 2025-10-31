Caroline stiže u PriMarius 9. 5.

Sjajna londonska grupa Caroline objavila je u svibnju za Rough Trade svoj drugi album imena "Caroline 2", zahvaljujući kojem su ušli u najuži krug kandidata za titulu najboljeg ostvarenja u 2025. godini. Začeci ove izvanserijske grupe sežu u 2017. kad su gitarist Casper Hughes i multiinstrumentalisti Jasper Llewellyn i Mike O'Malley odlučili pokušati zajedno stvarati autentičnu i zanimljivu glazbu. Llewellyn i Hughes upoznali su se na sveučilištu u Manchesteru, a preseljenjem u London sjetili su se Llewellynovog starog prijatelja Mikea O'Malleyja i pozvali ga na zajedničke probe u sobi smještenoj iznad puba u južnom Londonu. No, kako se među njima počela stvarati glazbena kemija i kako su pjesme u nastajanju počele dobivati jasniju strukturu, zaključili su da bi se elegantni zvuk violine baš lijepo uklopio u ono što danas poznajemo kao zvuk grupe Caroline, pa su angažirali još jednog prijatelja Olivera Hamiltona. Razvojem započetih ideja i zacrtanih koncepata, postava se nastavila širiti te je do snimanja albuma prvijenca narasla do okteta kojeg uz spomenutu četvorku danas još čine Magdalena McLean (violina, vokal), Freddy Wordsworth (truba, trombon, bas, vokal), Alex McKenzie (klarinet, saksofon, flauta, vokal) i Hugh Aynsley (bubnjevi udaraljke).

Njihov je debitantski istoimeni album 2022. godine objavio Rough Trade Records, a dočekan je oduševljenim reakcijama glazbene javnosti, te je istaknut kao jedan od najboljih albuma te godine u izboru NPR Musica, NME-a, Pitchforka, Loud And Quieta, Quietusa, kao i od strane brojnih drugih medija - glazbenih i neglazbenih. Smjestivši na koncu svoj glazbeni izraz negdje na razmeđi post-rocka i folk rocka, Caroline su na ovom albumu predstavili svu raskoš svog skladateljskog i sviračkog talenta s pjesmama koje se na slušateljeve uši katkad znaju sručiti poput lavine, vrišteći i tutnjajući na rubu potpunog kolapsa, da bi se već trenutak kasnije vratile jednostavnoj bas liniji ili zveckanju doboša kao jedinom zvuku usred mora tišine. Na samim su tako počecima karijere Caroline dokazali kako su itekako sposobni stvoriti ravnotežu između suzdržanosti i oslobađanja, što će dodatno potvrditi na još boljem drugom albumu.

Vrativši se proljetos albumom "Caroline 2", osmeročlani je kolektiv prihvatio smjeliji i ekspanzivniji zvuk. Nadilazeći istraživanja ponavljanja, sporosti i prostora debitantskog albuma, novi ide dalje u dinamične kontraste - organsko i elektroničko, sirovo i profinjeno. Najavljen upečatljivim singlom "Tell Me I Never Know That", s predivnim gostujućim vokalom Caroline Polachek, "Caroline 2" predstavlja neustrašivu interakciju slojevite instrumentacije, naglašenog procesiranja vokala te trenutaka euforije i melankolije. Namjerno i impresivno, ovo novo poglavlje u njihovoj već sad iznimnoj karijeri učvršćuje Caroline kao jedan od najinovativnijih glasova u suvremenoj glazbi.

Fizičke ulaznice po promotivnoj cijeni od 16 eura od danas su dostupne u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i Rockmarku (Hrvatske bratske zajednice 4), putem web servisa navedenih dućana, te preko CoreEvent sustava do 30.11., nakon čega će im cijena 19 eura.