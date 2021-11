SUBSCENA: DANJA BUCHARD - THE ALMOST

PETAK 12.11.2021. OD 18.00

PROSTRIJA YOGURT - AKC MEDIKA, PIEROTTIJEVA 11

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na izvedbu The Almost, autorice Danje Buchard, u petak 12.11.2021. od 18.00 sati prostoriji Yogurt, Pierottijeva 11, u Medici. Izvedba je nastala kao rezultat desetodnevne rezidencije u sklopu programa Subscena.

Ulaz na izvedbu je besplatan. Radi ograničenog broja mjesta rezervirajte svoje mjesto na: subscena@attack.hr

Nelinearna bajka o Micro NOWS-ima je performativno poetsko istraživanje o tome kako se suptilna dinamika moći odvija u prostoru, odnosi i koncipira poput uspjeha i neuspjeha.

Predstava poziva publiku da istražuje koncepte granica i suptilnog izražavanja moći kroz intimno istraživanje narativa o bliskosti i udaljenosti. Pomno promatrajući društvene mikrofenomene kao što su uspjeh i neuspjeh, prostor između redova ili dezorijentacija, izvedba predlaže spekulativno ispitivanje načina na koji su društvene tkanine tkane i kako njihovi uzorci utječu i redizajniraju.

Izvedba će kombinirati tekst, zvuk i video u formatu zajedničkog istraživanja prostora izvedbe kao eksperimentalne platforme.

Danja Burchard

Danja Burchard, rođena 1991. u Njemačkoj, umjetnica je, dramaturginja, kreativna producentica i istraživačica uma, trenutno živi u Bergenu, Norveška. Danjin rad temelji se na njihovim interesima za nebinarno razmišljanje i percepciju svijeta i izazovne patrijarhalne strukture - bilo kroz maštu, istraživanje praznina i propusta, u jeziku ili fizičkim gestama i intervencijama u raznim arhitekturama. Nedavno se Danja fokusirala na pisane/izvedbene radove kao što su The ALMOST (2020.) i The Space Between The Lines (SBTL) (2020.-2021., u razvoju) gledajući različite potencijale 'još nedefiniranog', također povlačeći paralele s konceptima kao što su kao 'neuspjeh' i ono što se smatra 'uspješnim' ponašanjem ili postignućima.

