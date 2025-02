Četiri odredišta za promatranje vrhunca Sunčeve aktivnosti 2025.

Godina 2025. bit će izuzetno važna godina za „noćni turizam" s obzirom na to da astronomi, meteorolozi i znanstvenici iz NASA-e bilježe vrhunac Sunčeve aktivnosti, zbog čega će se diljem svijeta češće i intenzivnije pojavljivati polarna svjetlost. Kao što je predviđeno Booking.com-ovim godišnjim istraživanjem Predviđanja za putovanja, noćne su aktivnosti u porastu te dvije trećine hrvatskih putnika (66 %) razmišlja o putovanju u odredišta s tamnijim nebom, pri čemu su im na vrhu popisa zvjezdanih pustolovina boravak pod zvjezdanim nebom (75 %), promatranje zvijezda s vodičem (66 %), doživljaj kozmičkih pojava koje se događaju jednom u životu (62 %) i praćenje zviježđa (60 %).* Da bi putnici lakše isplanirali godinu spektakularnih solarnih avantura, Booking.com prepoznao je neka od vrhunskih odredišta za promatranje ovogodišnjih kozmičkih pojava.

Longyearbyen, Norveška

Longyearbyen, kao najveće nastanjeno područje norveškog Svalbarda, hvaljen je kao jedno od najprivlačnijih mjesta za uživanje u ljepoti polarne svjetlosti. To je najsjevernije naselje na svijetu okruženo ledom prekrivenim fjordovima, ledenjacima, ledenim špiljama, divljim haskijima te rijetkim biljnim i životinjskim vrstama, a krajem listopada počinje „polarna noć", koja traje sve do kraja veljače. U to vrijeme vlada potpuna tama, što znatno povećava mogućnost da ćete vidjeti polarnu svjetlost. Za gradić od samo 2400 stanovnika ovo manje poznato odredište nudi brojne aktivnosti i mjesta za istraživanje. Putnicima se nudi širok izbor trgovina, restorana i barova, pivovara, staklenik sa svim lokalnim proizvodima i mikrozelenjem iz grada, pa čak i čokolaterija! Nudeći aktivnosti od vožnje na sanjkama koje vuku psi do promatranja polarne svjetlosti u arktičkoj divljini, Longyearbyen predstavlja pravi raj za „noćne turiste".

Gdje boraviti: do butik hotela The Vault u središtu Longyearbyena stiže se kratkom vožnjom od Svalbarda. Arhitektura ovog objekta nadahnuta je Svalbardskim globalnim skladištem sjemena koje se nalazi duboko u permafrostu Svalbarda i u kojem se čuva sjeme koje bi trebalo pomoći u opskrbljivanju budućih generacija hranom. The Vault je opremljen udobnim dvokrevetnim sobama, u objektu se svakodnevno poslužuje doručak, diljem objekta smješteni su saloni, a ima i japanski restoran u kojem se poslužuju tradicionalna jela, pa predstavlja savršeno mjesto za opuštanje nakon duge večeri provedene u istraživanju.

Churchill, Kanada

Churchill je smješten u Hudsonovu zaljevu na krajnjem sjeveru Manitobe, a poznat je po hladnoj klimi i još poznatiji po migraciji polarnih medvjeda svake jeseni kada padne temperatura i kristalne se vode zamrznu. Zbog svog subarktičkog položaja, u Churchillu se tijekom većeg dijela godine može vidjeti polarna svjetlost, a najbolje je vrijeme od siječnja do kraja ožujka kad su noći dulje i vrijeme hladnije. Odredište nudi mnoštvo čarobnih noćnih pojava u kojima možete uživati - od promatranja polarne svjetlosti do boravka pod zvjezdanim nebom i promatranja kometa. Za putnike željne istraživanja dostupni su brojni obilasci za promatranje divljih polarnih medvjeda i mnoga mjesta s kojih možete uživati u ponudi, uključujući Aurora Domes i Northern Studies Centre. Za one koji su skloniji rustikalnom okruženju dostupni su kampovi sa psima koji vuku sanjke kao što su Wapusk Adventures i Churchill River Mushing.

Gdje boraviti: u centru Churchilla te samo 7 km vožnje od Zračne luke Churchill nalazi se Beluga Beach House, smještaj idealan za putnike koji dolaze u grad uživati u noćnim aktivnostima. Objekt gostima nudi potpuno opremljenu zajedničku kuhinju i kupaonicu, čistu posteljinu i ručnike te besplatno parkiralište u okviru objekta da mogu na najbolji mogući način doživjeti nevjerojatan biljni i životinjski svijet te prirodu u neizravnoj blizini Churchilla.

Jökulsárlón, Island

Jökulsárlón, što u doslovnom prijevodu znači „ledenjačka riječna laguna", veliko je ledenjačko jezero u južnom dijelu Nacionalnog parka Vatnajökull na Islandu. Kao jedna od najzanimljivijih regija i nacionalnih znamenitosti na Islandu, Jökulsárlón je ispunjen ledenim vodama i impresivnim ledenim santama, a naseljen raznim neobičnim i jedinstvenim biljnim i životinjskim vrstama, kao što su tuljani i kitovi. Tijekom ljeta obilazak lagune brodom je nezaobilazno iskustvo, a zimi su i kod posjetitelja i kod mještana omiljene noćne aktivnosti. Noćnim pticama na raspolaganju su brojne zanimljive večernje aktivnosti - od obilaska ledenih špilja do promatranja polarne svjetlosti. Ostale aktivnosti koje bi mogle privući putnike obuhvaćaju posjet Dijamantnoj plaži na kojoj minijaturne sante leda na crnoj obali izgledaju kao plutajući dijamanti te istraživanje pješačkih staza oko lagune radi promatranja biljnog i životinjskog svijeta te prirodnog krajolika iz neposredne blizine.

Gdje boraviti: smješten samo 11 km od ledenjačke lagune Jökulsárlón nalazi se Hótel Jökulsárlón - Glacier Lagoon Hotel, prekrasan objekt s pogledom na okolni krajolik snijegom prekrivenih planina Nacionalnog parka Vatnajökull. U objektu se gostima za užitak tijekom boravka nude fitness centar, wellness centar sa saunom i hidromasažnom kadom te restoran i bar.

Sedona, Arizona, Sjedinjene Američke Države

Sedona, pustinjska meka za ljubitelje prirode, nalazi se u sjevernom dijelu Arizone. Tijekom hladnijih mjeseci taj se grad poznat po svojim crvenim nijansama pretvara u zapanjujuće mjesto za zimski odmor koje putnicima nudi mirne pješačke staze i snijegom prekrivene planinske vrhove. Kako je u to vrijeme duže mrak, posjetitelji se mogu odlučiti za više večernjih aktivnosti da bi doista doživjeli lokalno okruženje. Među njima je obilazak s promatranjem zvjezdane galaksije na noćnom nebu i upoznavanjem priče o Sedoni tijekom kojeg astropustolovi mogu saznati više o astrološkim konceptima Sedone te otkriti skrivene aspekte moderne kulture i povezati ih s drevnom poviješću te regije. Tijekom obilaska dostupne su stolice, pokrivači i pametne napravice koje će vam pomoći da otkrijete čudesna noćna neba iznad Sedone. Osim noćnih aktivnosti, putnicima koji žele bolje upoznati kulturu grada preporučuje se da se popnu do jednog od energetskih vrtloga u tom području, posjete kapelu Svetog Križa ili krenu na pješački obilazak umjetničkih galerija u Sedoni. Oni najsretniji imat će priliku ugledati polarnu svjetlost, koja bi se tijekom ove godine trebala pojaviti u tom području.

Gdje boraviti: objekt The Wilde Resort and Spa nudi živopisan pogled na crvene planine i savršen je za putnike koji žele uživati u prirodnom okolišu regije. Bilo da ujutro volite dulje spavati ili se radije budite s izlaskom sunca, jedinice su opremljene modernim namještajem i detaljima. U objektu se nalazi i restoran Rascal u kojem se poslužuju ukusna jela američke kuhinje. Budući da se nalazi u blizini tajnih staza do energetskih vrtloga koji služe za meditaciju, kušaonice vina Verde Valle i tečajeva lončarstva, gosti će imati štošta istražiti u neposrednoj blizini resorta.