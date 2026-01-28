Romantični bijeg nadahnut mjestom, tradicijom i bezvremenskom ljubavlju

Ljubav nadahnjuje putovanja, a za mnoge parove zajednički bijeg savršen je način za slavljenje povezanosti. Čak 47 %* hrvatskih putnika planira putovati sa svojim partnerom, voljenom osobom ili supružnikom i stvarati uspomene za cijeli život. Booking.com, globalni lider u povezivanju putnika s iznimnim smještajima i nezaboravnim iskustvima, slavi različite načine na koje se ljubav izražava diljem svijeta. Ipak, najposebniji romantični bijeg nije uvijek onaj koji podrazumijeva mjesece planiranja ili daleko putovanje, ponekad je bliže nego što mislimo, mjestima koja tek čekaju da budu otkrivena.

Saint-Valentin, Austrija

Vjerno svome imenu, mjesto Saint Valentin njeguje snažnu povezanost sa zaštitnikom ljubavi kroz lokalne tradicije kojima se svake godine obilježava Valentinovo. Grad slavi ovu prigodu u snažnom duhu zajedništva, uključujući dugogodišnju tradiciju izrade lokalnih proizvoda s motivima Valentinova, poput sezonskih delicija razvijenih u suradnji s regionalnim proizvođačima, kao i službenog prijema kod gradonačelnika. Izvan veljače, Saint Valentin nudi miran ritam malog grada koji poziva posjetitelje da uspore i provedu kvalitetno vrijeme zajedno - uz ugodnu kavu, šetnju gradom i okolnim krajolikom ili da provedu jednostavne zajedničke trenutke, daleko od užurbanog ritma velikih gradova.

Uz kratku vožnju, parovi mogu nastaviti svoj romantični bijeg u Linzu, uz vožnju brodom duž Dunava. Krstarenje u trajanju od 45 minuta pruža slikovite poglede na grad, zanimljive činjenice o lokalnim znamenitostima i samoj rijeci, kao i jedinstveni obilazak brodogradilišne luke koji nudi pogled iza kulisa industrijske obale Linza.

Gdje odsjesti: Smješten u samom središtu Saint Valentina, Hotel zur Post nudi gostoljubivu bazu za parove koji traže opušten romantični bijeg. Hotel spaja toplu, privatnu atmosferu s udobnim sobama i apartmanima. Poseban naglasak stavljen je na gastronomiju, s profinjenim restoranom koji poslužuje tradicionalnu kuhinju regije Mostviertel, uz pažljivo odabranu ponudu austrijskih i međunarodnih vina. Elegantne blagovaonice, rustikalno predvorje, ugodan café i privlačna vanjska terasa dodatno upotpunjuju doživljaj. Dobro prometno povezan te udaljen kratku vožnju od Linza i Steyra, hotel je posebno popularan među parovima koji cijene njegovu središnju lokaciju, mirno okruženje i nenametljiv osjećaj udobnosti.

Saint-Valentin, Francuska

Saint-Valentin šarmantno je selo u francuskom području Indre, smješteno u regiji Centre-Val de Loire, koje je nazvano po svećeniku iz 3. stoljeća koji je riskirao zatvor kako bi u tajnosti vjenčavao zaljubljene, prkoseći rimskom zakonu. Poznat kao selo ljubavi, Saint-Valentin se svake godine 14. veljače pretvara u živu razglednicu Valentinova, s ulicama i trgovima ukrašenima crvenim i ružičasto-zlatnim dekoracijama povodom simboličnih obnova zavjeta. Tijekom cijele godine, Saint-Valentin očarava svojim srednjovjekovnim šarmom.

Posjetitelji mogu lutati popločanim ulicama, razgledavati lokalne trgovine, uživati u intimnim kafićima s tradicionalnim francuskim slasticama te šetati romantičnim vrtovima ispunjenima crvenim ružama. Okruženo prekrasnim krajolikom, ovo intimno selo nudi autentično francusko iskustvo, bez gradske vreve, ali prepuno bezvremenske romantike i kulturne tradicije.

Gdje odsjesti: Smješten u obnovljenoj povijesnoj zgradi, svega kratku vožnju od sela Saint-Valentin, Le Logis de Saint-Cyr u Issoudunu nudi intiman boravak koji spaja povijesni šarm i modernu udobnost. Gosti se bude uz poglede na vrt, dok privatni prostori za jelo u sobama pozivaju na opuštena jutra uz svakodnevni kontinentalni doručak s svježim pecivima i lokalnim sirevima. Sunčana terasa i miran vrt idealni su za uživanje u atmosferi francuskog sela. Ovaj smještaj u svakom kutku utjelovljuje autentični šarm i zajedništvo koje definira duh Saint-Valentina.

Rovinj, Hrvatska

Smješten uz jadransku obalu, Rovinj je jedan od najromantičnijih gradova u Hrvatskoj, gdje se povijest, umjetnost i svakodnevni život prirodno isprepliću. Stari grad otkriva se kroz uske kamene ulice koje vode pokraj skrivenih trgova, pastelnih fasada i tihih kutaka s pogledom na more. Iznad svega uzdiže se Crkva sv. Eufemije, čiji zvonik već stoljećima služi kao orijentir i simbol posvećenosti, nudeći panoramske poglede koji su posebno čarobni za vrijeme zalaska sunca.

Kako dan odmiče, grad poprima nježniji ritam. Restorani osvijetljeni svijećama, valovi koji udaraju o kamene zidove i sjaj lanterni stvaraju intimnu atmosferu. Ukorijenjen u stoljećima pomorske baštine, a istovremeno nenametljivo romantičan, Rovinj nudi okruženje u kojem se ljubav pronalazi u trenucima oblikovanima mjestom, tempom i zajedničkim doživljajem. Nedaleko od Rovinja parovi mogu posjetiti i Crkvu sv. Valentina u Kanfanaru, simbolično mjesto za obilježavanje Valentinova u mirnijem i intimnijem istarskom okruženju.

Gdje odsjesti: Smješteni u samom srcu Rovinja, Villa Nea Seaview apartments nude boravak svega nekoliko koraka od mora i najpoznatijih gradskih znamenitosti. Na kratkoj pješačkoj udaljenosti od plaže Baluota, apartmani se nalaze i u neposrednoj blizini povijesne jezgre, uključujući Crkvu sv. Eufemije i Balbijev luk. Svaki je apartman osmišljen s naglaskom na udobnost, a terase s pogledom na more idealne su za mirna jutra ili večeri uz zalazak sunca. Visoko ocijenjen među parovima zbog iznimne lokacije, ovaj smještaj savršeno odgovara romantičnom gradskom odmoru oblikovanom blizinom, privatnošću i nenametljivim šarmom Rovinja.