Blagdanski običaji iz cijeloga svijeta

Putovanja su za mnoge prilika za istraživanje novih kultura, pri čemu 62% putnika iz Hrvatske navodi kako žele uživati u novim iskustvima i posjetiti nova mjesta na svom sljedećem putovanju. Blagdansko je razdoblje najbolja prilika za otkrivanje nečeg novog. Uživajte u ukusnoj hrani, proslavite uz kulturne običaje ili zamijenite hladno vrijeme toplijim podnebljem. Budući da više od dvije trećine putnika iz Hrvatske (82%) navodi da im stapanje s novom kulturom pomaže da se isključe iz svakodnevnog života, Booking.com donosi popis nekoliko upečatljivih blagdanskih tradicija iz cijelog svijeta kako bi inspirirao putnike koji žele proslaviti blagdane uz drukčije običaje sada kada putovanja ponovno postaju sigurna.

Philadelphia, SAD - Dan zahvalnosti

Dan zahvalnosti nacionalni je praznik koji se slavi diljem Amerike svakog četvrtog četvrtka u studenome (25. studenoga 2021.), a posvećen je iskazivanju zahvalnosti i proslavi u krugu najbližih. Na sam Dan zahvalnosti istinski uronite u lokalnu kulturu i slavlje te se priključite najstarijoj američkoj povorci Philadelphia Thanksgiving Day Parade, koja se održava više od 100 godina zaredom. Parada uključuje niz živahnih maskota na napuhavanje, glazbenih sastava i obilje glazbe kako bi se obilježio početak blagdanske sezone.

Gdje boraviti:

Jedinstveno iskustvo pružit će vam butik smještaj s doručkom Cornerstone Bed & Breakfast u vlasništvu obitelji, koji je ujedno i obnovljena viktorijanska kuća iz 1865. godine. Luksuzne sobe gostima nude udobnost i savršenu priliku za opuštanje. Gosti svakoga jutra mogu uživati i u gurmanskom doručku s lokalnim namirnicama. Ovaj smještaj s doručkom ima prikladnu lokaciju u blizini puta kojim prolazi povorka, pa se možete uputiti prema ulici Benjamin Franklin Pathway i uživati u slikovitom pogledu na povorku ili otići do muzeja Philadelphia Museum of Art, gdje povorka završava.

Tel Aviv, Izrael - Hanuka

Hanuka, festival svjetlosti, ove godine započinje 28. studenoga i traje do zalaska sunca 6. prosinca. Proslava uključuje paljenje svijeća na menori svaki dan i tradicionalna jela kao što su latke od krumpira. Istražite grad i iskusite glazbu uživo tijekom proslave festivala u parku Independence u Tel Avivu. Uputite se prema muzeju Tel Aviv Museum of Art kako biste vidjeli koji se posebni događaji spremaju u okviru proslave ili se pridružite jednom od posebnih evenata koje grad organizira povodom Hanuke i koji uključuju šarene i umjetničke instalacije, izradu rukotvorina za djecu i više.

Gdje boraviti:

Objekt Casa Nova - Luxury Suites & Boutique Apart-Hotel smješten je u povijesnom centru Jaffe te nudi zadivljujuće poglede na Sredozemno more te moderne jedinice prožete tradicionalnim elementima. Istražite što sve nudi ovaj povijesni grad tijekom posjeta obližnjim znamenitostima, poput muzeja Old Jaffa Antiquities Museum i gradskog buvljaka. Možete se i uputiti na pješački obilazak Tel Aviva u pratnji vodiča te otkriti prvi neboder u gradu i čuti zanimljive priče o povijesti i kulturi grada.

München, Njemačka - Sveti Nikola

U Njemačkoj blagdan svetog Nikole 6. prosinca označava početak božićne sezone. Tradicija koja potječe od uloge svetog Nikole kao zaštitnika djece koji čarolijom donosi poklone popularna je među djecom. Djeca ostavljaju svoje netom očišćene čizmice pored vrata ili kamina u nadi da će u njima ujutro naći poklončiće i slatkiše. Kad ste već u ovom gradu, zašto ne biste posjetili još jednu manifestaciju tipičnu za Njemačku? Prošećite minhenskim božićnim sajmom Christkindlmarkt i kušajte lokalne specijalitete te kupite tradicionalne rukotvorine.

Gdje boraviti:

Objekt BEYOND by Geisel smješten je u srcu Münchena te je savršena opcija za one koji se žele prepustiti božićnom duhu. Gosti mogu uživati u pogledu na minhensku gradsku vijećnicu iz opuštajućeg vinskog bara ili istražiti grad i otkriti sve što on nudi tijekom blagdanske sezone zahvaljujući lako dostupnoj podzemnoj željeznici. Također mogu istražiti grad biciklom u sklopu biciklističkog obilaska u pratnji vodiča, koji obuhvaća znamenitosti poput Bavarskog nacionalnog muzeja i trga Odeonsplatz.

Stockholm, Švedska - Sveta Lucija

Blagdan svete Lucije, koji se slavi svake godine 13. prosinca, jedna je od najvećih švedskih svetkovina te označava početak praznika i slavi se u spomen na svetu Luciju. Škole i lokalni zborovi održavaju procesije uz svjetlost svijeća kako bi se obilježio taj dan, a u grupama se tradicionalno odabire pojedinac koji će u ulozi svete Lucije voditi procesiju. Za tu se prigodu poslužuju i tradicionalna jela poput peciva sa šafranom (Lussekatter) i keksića od đumbira (Pepparkakor).

Gdje boraviti:

Boravite u udobnosti objekta Downtown Camper, koji nudi razne aktivnosti za sve vrste putnika. Za one koji se žele opustiti prije božićnog uzbuđenja tu je prostor za wellness, koji uključuje saunu na krovu i bazen s pogledom na grad. Za goste koji više vole pustolovine na raspolaganju su brojne aktivnosti, poput filmskih večeri, joge, vožnje kajakom i tečaja skateboardinga. Za one koji žele istražiti sve blagdanske čari grada tu je obilazak s razgledavanjem znamenitosti i božićnih lampica Stockholma, tijekom kojega možete istražiti povijesne dijelove grada, vidjeti svjetla grada i napraviti pauzu uz kuhano vino i lagane zalogaje.

Buenos Aires, Argentina - Božić

Oni koji su navikli na hladnije praznike mogu doživjeti topliji Božić u Argentini. Ovdje su božićna drvca ukrašena pamučnim kuglicama koje predstavljaju snijeg, dok su tradicionalne jaslice (Pesebre) glavni dio blagdanskog uređenja doma. Dok se noću krećete gradom, vidjet ćete spektakularne prizore na nebu jer se po cijelom gradu često pale lampioni s malim svijećama (globos). Darovi se razmjenjuju 6. siječnja, na dan Sveta tri kralja, kada djeca tradicionalno pred vratima ostavljaju cipele koje će ujutro biti ispunjene poklonima.

Gdje boraviti:

Elegantan i sofisticiran objekt Casa Bevant savršeno je mjesto za one koji žele u potpunosti prigrliti argentinsku kulturu i doživjeti autentičan, a istovremeno luksuzan boravak. Ovaj hotel u potpunosti je uređen u suvremenom argentinskom stilu, a nalazi se u centru grada i nudi brz pristup lokalnim znamenitostima, među kojima su muzej Museo Nacional de Bellas Artes i kazalište Colon. Iskoristite svoj boravak na najbolji mogući način i rezervirajte privatni obilazak Buenos Airesa, na kojem ćete istražiti gradske znamenitosti poput San Telma i Palerma te vidjeti izvedbu tanga.

New York, SAD - Kwanzaa

Kwanzaa je godišnja proslava afroameričke kulture, jedinstva i razvoja zajednice. Ovaj se praznik održava svake godine od 26. prosinca do 1. siječnja. Temelji se na sedam načela poznatih kao Nguzo Saba, a svaki je dan posvećen jednom od tih načela. U cijelom New Yorku gosti mogu proslaviti ovaj praznik i uživati u raznim aktivnostima prilagođenim obiteljima, uključujući glazbu uživo te umjetnost i obrte na festivalu Kwanzaa Fest u Brooklynu.

Gdje boraviti:

Objekt Hotel Indigo u Williamsburgu nudi luksuzan boravak u modernom i elegantnom hotelu. U ovom hotelu u modernoj njujorškoj četvrti gosti se mogu opustiti u vanjskom bazenu, fitness centru i fantastičnom restoranu. Hotel je također udaljen nekoliko minuta vožnje od muzeja Brooklyn Children's Museum, u kojem se održava najveći obiteljski Kwanzaa event u New Yorku, koji obuhvaća petodnevni program koji promiče kulturu, umjetnost, ples i glazbu.

Kyoto, Japan - Omisoka

Novogodišnja večer u Japanu poznata je kao Omisoka, tradicionalna proslava posljednjeg dana u godini. To je vrijeme za rješavanje starih problema i raščišćavanje starih stvari kako bi se omogućio novi početak u novoj godini. Obitelj i prijatelji okupljaju se na gozbi i čekaju ponoćni ritual joyanokane, odnosno zvuk zvona. Za one koji traže opušten početak godine tu je posjet jednom od šintoističkih svetišta, kao što je svetište Fushimi Inari, kada sat otkuca ponoć. Za one koji više vole druženja tu su brojne zabave na kojima možete otplesati u novu godinu s prijateljima i obitelji.

Gdje boraviti:

Hotel Ryokan Mugen izgrađen je prije 160 godina, a namijenjen je isključivo odraslim osobama. Nalazi se na nekoliko minuta hoda od dvorca Nijo, koji je uvršten na UNESCO-ov Popis svjetske baštine. Ovaj hotel nudi u potpunosti moderne sadržaje, a ujedno održava tradicionalan izgled i ozračje japanske kulture, stoga ga morate posjetiti. Doživite duh praznika posjetom obližnjem hramu Kiyomizu-dera, jednom od najpoznatijih hramova u Japanu.

