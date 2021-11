Booking.com uvodi jedinstvenu oznaku ‘Održivi objekt’

Booking.com, jedan od svjetskih lidera kad je riječ o digitalnim platformama za putovanje, danas je najavio uvođenje oznake 'Održivi objekt', provjerenog i globalno relevantnog pokazatelja održivosti, koji će putnicima diljem svijeta pružiti vrijedne informacije u potrazi za održivijim opcijama za putovanje. Ova oznaka dostupna je svim objektima koji su implementirali neke prakse održivosti kako bi prešli prag postavljen za njihovo odredište. Ova jedinstvena inicijativa u branši osmišljena je s namjerom da se može primijeniti za raznolike objekte, od apartmana, smještaja s doručkom i vikendica, do hotela, resorta te čak i kućica na drvetu, a moguće ju je prilagoditi stanju na lokalnom tržištu. Cilj je ove oznake pružiti većem broju objekata diljem svijeta mogućnost da prime vjerodostojno priznanje za sve što rade s ciljem održivosti te omogućiti putnicima transparentan, konzistentan i jednostavan način da prepoznaju širi raspon održivih smještaja, bez obzira na to kamo žele putovati.

Nastojimo svima olakšati donošenje održivih odluka za putovanja

Ambicija tvrtka, je uz koaliciju Travalyst u kojoj je Booking.com osnivački partner, stvoriti univerzalno i transparentno mjerilo za informaciju o održivom smještaju na razini cijele industrije. Kao takva, ova prva verzija Booking.com oznake pod nazivom 'Održivi objekt' koristi prvi skup karakteristika koje je potvrdila Neovisna savjetodavna grupa Travalyst. Oznaka 'Održivi objekt' fokusira se na isticanje praksi koje su najrelevantnije za veći broj vrsta objekata te onih koje imaju velik potencijal kad je riječ o utjecaju, bez obzira na to je li riječ o apartmanu u Splitu, smještaju kod domaćina u Indiji ili o resortu u Gold Coastu u Australiji.

Booking.com kao temelj je upotrijebio već provjerene standarde za održive smještajne objekte te je surađivao sa stručnjacima iz branše i iskoristio svoju vodeću ulogu u koaliciji Travalyst kako bi prepoznao prakse s najvećim učinkom koje bi objekti mogli razmotriti i to u pet ključnih područja: otpad, energija i staklenički plinovi, voda, podrška lokalnoj zajednici i zaštita prirode. Ovaj osnovni okvir trenutačno je podijeljen na 32 specifične mjere ili prakse održivosti koje objekti mogu implementirati, a one obuhvaćaju sve od izbacivanja jednokratnog plastičnog kozmetičkog pribora do prijelaza na LED žarulje i korištenja 100% obnovljivih izvora energije ili ulaganja određenog dijela profita u lokalnu zajednicu i konzervatorske projekte.

Booking.com za sve je te prakse surađivao s poznatom konzultantskom kućom za održivost, Sustainalize, kako bi razvio snažnu metodologiju koja procjenjuje relativnu vrijednost tih praksi unutar tog modela. S obzirom na to da ta vrijednost u potpunosti ovisi o utjecaju tih praksi na okoliš i/ili društvo, svrha je modela prepoznati partnere koji nastoje postići značajne pomake kad je riječ o održivosti. Pri izračunu se u obzir uzimaju i lokacija i veličina objekta, čime se poboljšava točnost modela i primjenjivost za raznolike partnere Booking.com-a. Nakon što se svaka praksa posebno procijeni te se u obzir uzmu lokalni faktori, sve se to zbraja kako bi se dobila ukupna ocjena za prakse održivosti određenog smještajnog objekta. Iako je cilj bio kreirati jedinstven model, održivo poslovanje na različitim tržištima ima različito značenje. Recimo, smanjenje potrošnje vode na području podložnom sušama ili korištenje

obnovljivih izvora energije u zemlji u kojoj oni nisu toliko zastupljeni smatraju se praksama s većim utjecajem. Detaljnije informacije o tome kako su pojedini objekti diljem svijeta zaradili svoju oznaku pronađite u ovom ažuriranom dijelu Priručnika za održivost u Partner Hub Booking.com-a.

Objekti koji prelaze određeni prag za ostvareni utjecaj primit će prvu verziju oznake 'Održivi objekt', uključujući one sa širokim rasponom postojećih certifikata i oznaka, recimo objekte sa službenom potvrdom Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC), udruge Green Tourism te one s oznakom EU Ecolabel. Ovakav pristup i način vrednovanja službeno je osmišljen unutar koalicije Travalyst, a potvrdila ga je neovisna savjetodavna skupina tvrtke Travalyst te ga i dalje nastavljamo razvijati u suradnji s Globalnim vijećem za održivi turizam (GSTC).

„Booking.com metodički je razvio, testirao i dodatno poboljšao ovu metodu na temelju iskustava GSTC-a te njegovih globalno priznatih kriterija, čime je tom pomno osmišljenom okviru dao važan kredibilitet", izjavio je glavni izvršni direktor GSTC-a, Randy Durand.

„Za izgradnju uistinu održive branše putovanja potrebni su vrijeme, koordinacija i suradnja, no napredak je moguć kroz neprestane inovacije, podršku partnera te suradnju unutar branše", izjavila je Marianne Gybels, voditeljica Odjela za održivost u Booking.com-u. „Oznakom 'Održivi objekt' te Programom održivih putovanja prepoznajemo trud raznolikih objekata diljem svijeta kad je riječ o održivosti, a to činimo na vjerodostojan i transparentan način za naše korisnike. Uz to što potičemo objekte da pokušaju primiti oznaku 'Održivi objekt', smatramo da je važno pokazati da postoji spektar održivosti te da se isplati isticati sve veći broj objekata koji su ostvarili određen pomak na svom vlastitom putu uvođenja održivosti. Prikazivanje praksi koje su objekti implementirali svima olakšava donošenje provjerenih te, nadamo se, održivih odluka za svoje sljedeće putovanje, bez obzira na to kamo odluče putovati. Tako također potičemo više naših partnera da poduzmu sljedeći korak i počnu poslovati održivije.

Ubrzavanje procesa uvođenja održivih opcija

Prema novom istraživanju koje su objavili EY Parthenon i Booking.com, sektor smještaja ima priliku predvoditi put ka postizanju održivih putovanja i održivog turizma, bez obzira na to što je godišnje odgovoran za emisiju od 264 milijuna metričkih tona ugljikova dioksida, što je 10% ukupne godišnje emisije unutar turističkog sektora. Iako su potrebna značajna ulaganja kako bi se do 2050. postigla nulta stopa emisije (768 milijardi eura), istraživanje ističe da su brojni smještajni objekti već implementirali raznolike mjere kad je riječ o ugljičnim emisijama. S obzirom na to da postotak uvođenja najučinkovitijih tehnologija i praksi varira između 30% i 70%, i dalje postoji značajna prilika za poboljšanje.

Također, s obzirom na to da 86% putnika iz Hrvatske kaže da u narednoj godini žele boraviti u održivom smještajnom objektu te uzevši u obzir više od 28 milijuna smještajnih jedinica na Booking.com-u, Booking.com prepoznao je izvrsnu priliku da istakne značajnije prakse koje su smještajni partneri implementirali kako bi kreirali održivija iskustva te kako bi olakšao putnicima pronalazak smještaja koji posluju održivo. Oznaka 'Održivi objekt' također je direktan odgovor za 76% putnika iz Hrvatske koji od branše putovanja očekuju da ponudi više održivih opcija. Nadalje, 69% putnika iz Hrvatske izjavilo je da je veća vjerojatnost da bi odabrali određeni smještaj kad bi znali da taj smještaj provodi prakse održivosti, pa će oznaka 'Održivi objekt' i Program održivih putovanja nagraditi i potaknuti vlasnike smještajnih objekata da nastave svoj put prema održivosti, što će na kraju dovesti do povećanja ukupnog broja raspoloživih održivih opcija.

Tijekom prve faze lansiranja putnici iz cijelog svijeta na stranicama će objekata u aplikaciji te na internetskoj stranici Booking.com-a moći vidjeti oznaku 'Održivi objekt' te pregled praksi održivosti tog objekta. U narednim će se tjednima oznaka 'Održivi objekt' također početi prikazivati uz objekt u rezultatima pretraživanja, a uvest ćemo i filtar za održive objekte kako bismo pomogli putnicima da pronađu održivije opcije čim počnu pretraživati smještaj na Booking.com-u.

U narednim ćemo mjesecima nastaviti s dodavanjem novih praksi održivosti koje mjerimo s namjerom da pri mjerenju postanemo relevantni na lokalnoj razini te istodobno zadržimo potrebnu razinu globalne konzistentnosti. Kako s vremenom budemo dodavali nove prakse, plan nam je također početi s usklađivanjem ove inicijative vezane za održivost s drugim brendovima unutar grupacije Booking Holdings te s drugim partnerima koalicije Travalyst kako bismo osigurali konzistentnost na nekoliko platformi i omogućili korisnicima bolju ponudu održivih opcija.

Booking.com u sklopu Programa održivih putovanja nastavlja s dijeljenjem savjeta, uvida i najboljih primjera iz prakse sa smještajnim partnerima putem raznih prilika za obrazovanje, koje uključuju priručnike te poseban sadržaj u Partner Hubu Booking.com-a. Za više informacija o održivosti u Booking.com-u posjetite stranicu sustainability.booking.com.