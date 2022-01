5 odredišta za prvo putovanje ove godine...

Za mnoge će putovanja biti na vrhu popisa želja u 2022. nakon još jedne godine prepune neizvjesnosti i odgođenih planova za putovanja. Prema nedavnom istraživanju Booking.com-a, apetit za putovanja veći je nego ikad prije, pri čemu tri četvrtine putnika iz Hrvatske (76%)* planiraju reći „da" svakoj prilici za odmor koja im bude unutar budžeta u 2022. godini. Sada kada su praznici iza nas, Booking.com donosi pet povoljnih odredišta na temelju recenzija putnika** te povoljne smještaje koji će inspirirati prvo putovanje u ovoj godini, ako i kada to postane sigurno.

Kako bi putovanja u 2022. bila još pristupačnija, Booking.com donosi Ponude za početak 2022., koje putnici mogu iskoristiti pri rezervaciji sljedećeg putovanja. Popusti kreću od 15% i vrijede za boravke do 31. ožujka 2022. Osim toga, Booking.com nudi odličnu vrijednost putem svog Genius programa još većem broju putnika tako što svim putnicima s korisničkim računom nudi pristup pogodnostima razine 1 u okviru tog programa, bez potrebe za minimalnim brojem prethodnih rezervacija da bi se ispunili uvjeti, uključujući automatski pristup ekskluzivnom popustu od 10% u stotinama tisuća objekata koji sudjeluju u programu diljem svijeta. Putnici samo trebaju preuzeti Booking.com aplikaciju, prijaviti se i potražiti Genius oznaku kako bi pronašli dostupne pogodnosti i popuste.

Kuala Lumpur, Malezija

Iako glavni grad Malezije možda ne odaje dojam pristupačnosti, Kuala Lumpur jedan je od gradova koji su od putnika na Booking.com-u dobili najviše preporuka za povoljne cijene. Mnoge znamenitosti u gradu moguće je besplatno posjetiti, a do njih se može i besplatno doći zahvaljujući gradskom autobusu KL City Bus, koji vozi do najpopularnijih gradskih četvrti. Putnici mogu uživati i u nevjerojatnoj gastronomskoj sceni koju grad nudi te kušati autentična azijska jela na nekome od brojnih lokacija širom grada za manje od nekoliko eura.

Gdje boraviti: U srcu Kuala Lumpura smjestio se objekt The Bed KLCC, savršen smještaj za putnike koji žele istražiti taj grad i pritom uštedjeti. Ovaj moderno uređeni hostel nudi čiste, pojedinačne kapsule u zajedničkim sobama, a mogu se odabrati i privatne sobe. Znamenitosti kao što su čuveni neboderi Petronas Twin Towers i toranj Menara udaljene su samo nekoliko minuta hoda, pa ćete uštedjeti na prijevozu. Jalan Alor, jedna od najpoznatijih gradskih ulica prepuna štandova s hranom i povoljnih restorana, nalazi se na samo nekoliko minuta hoda i nudi vam priliku za kušanje nevjerojatno dobre hrane.

Sofija, Bugarska

Sofija se često pojavljuje na popisima najpovoljnijih gradova za putovanje u Europi i jedno je od odredišta s najviše preporuka putnika na Booking.com-u za povoljne cijene. Ako želite istražiti odredište s bogatom kulturom i povijesti bez velikih troškova, isplati se posjetiti Sofiju. Putnici mogu posjetiti brojne crkve i muzeje te besplatno uživati u pogledu na autentične zgrade koje su rasprostranjene po cijelom gradu. Budući da je grad malen, do svake znamenitosti može se lako doći pješice, što znači da ćete uštedjeti na prijevozu. Budući da je bugarska klima pogodna za uzgoj raznog voća i povrća, lokalna kuhinja nije skupa, a čak su i lokalna vina izvrsna za kušanje po niskoj cijeni. Tijekom gastronomskog obilaska tržnice u pratnji vodiča, koji se održava na najvećoj gradskoj otvorenoj tržnici, putnici po pristupačnim cijenama mogu kušati lokalne proizvode.

Gdje boraviti: Objekt Courthouse Apartments Slavi nudi udobne apartmane u samom srcu Sofije. Mnoge gradske znamenitosti i restorani nalaze se na samo nekoliko minuta hoda, što znači da je ovaj objekt savršen za gradska putovanja. Apartmani su moderno uređeni i sadrže sve što vam je potrebno kako biste se osjećali kao kod kuće, uključujući potpuno opremljenu kuhinju za one koji vole pripremati obroke s lokalnim proizvodima kako bi dodatno uštedjeli.

Istanbul, Turska

Za putnike koji žele obnoviti garderobu bez prevelikih troškova Istanbul je pravi odabir jer ga putnici na Booking.com-u preporučuju za isplativu modnu kupovinu, a uz to je i pristupačno odredište. Ovaj grad vrvi povijesnim spomenicima koje možete istražiti tijekom pješačkog obilaska gradskih znamenitosti u malim grupama, a poznat je i kao modno središte Turske. Nudi brojne opcije za kupovinu prikladne za svaki budžet - od trgovačkih centara s modernim modnim brendovima do tradicionalne kupovine na bazarima. Osim za kupovinu odjeće, Istanbul je savršeno odredište i za kupovinu svega ostaloga jer nećete morati posezati dublje u novčanik. Od ručno rađenih tepiha i rukotvorina do začina i svježe spravljenih poslastica.

Gdje boraviti: Pristupačan objekt Agora Hostel smješten je u centru i nudi pogled na čuveni Bospor i obližnje znamenitosti poput Aje Sofije i Cisterne bazilike. Objekt nudi savršen smještaj za one koji se raduju povoljnoj kupovini jer se Veliki bazar, jedna od najvećih i najstarijih natkrivenih tržnica na svijetu s više od 4000 trgovina, nalazi na svega nekoliko minuta hoda. A kada dođe vrijeme za odmor nakon pohoda na trgovine, gosti mogu uživati u rahat lokumu u nekom od brojnih restorana u blizini.

Jasper, Kanada

Pobjegnite iz grada i istražite prirodu u Jasperu, najvećem nacionalnom parku u Kanadskom Stjenjaku. Jasper je poznat po prostranoj divljini, veličanstvenim planinskim vrhovima, bogatom životinjskom svijetu i nevjerojatnoj prirodnoj ljepoti, zbog čega je savršeno odredište za sve ljubitelje prirode i boravka na otvorenom. Iako putovanje u Jasper često može biti vrlo skupo, postoje načini kako istražiti ovo poželjno odredište po povoljnoj cijeni. Jasper je jedno od odredišta za kampiranje s najvećim brojem preporuka putnika na Booking.com-u. Kampiranje zimi može biti vrlo hladno, no to je najbolje doba za uštedu i planiranje nezaboravnog putovanja u proljeće ili ljeto. Spakirajte šatore, uštedite novac i krenite na pustolovnije putovanje jer vas u nacionalnom parku i oko njega čeka pregršt slikovitih mjesta za kampiranje, a uz to ćete moći uživati u predivnim prizorima i prirodi koje Jasper nudi. Za vrhunski doživljaj kampiranja možete pripremati obroke na vlastitom prijenosnom štednjaku i uživati u hrani u prirodi, a tako ćete i dodatno uštedjeti!

Gdje boraviti: Iako je ljeto najbolje godišnje doba za boravak u šatoru u Jasperu, zime mogu biti prilično hladne i snježne. Ako ne možete čekati do ljeta i želite uživati u ljepoti Jaspera zimi, objekt HI-Athabasca Falls nudi udoban, ali istovremeno povoljan smještaj. Boravak u ovom jednostavnom hostelu u divljini pružit će vam pravi doživljaj kampiranja kad se probudite okruženi prirodom svakog jutra. Objekt ima kamin u zajedničkom prostoru uz koji se možete ugrijati te potpuno opremljenu kuhinju za kamperski doživljaj kuhanja.

Goiânia, Brazil

Iako smo nedavno završili s božićnim večerama, hrana je uvijek dobar izgovor za putovanje, pa tako polovica putnika iz Hrvatske globalnih putnika (52%)* želi isprobati najbolja mjesta s hranom i pićem tijekom sljedećeg putovanja. A Goiânia je nezaobilazno mjesto za gurmane koji traže pristupačne opcije, s obzirom na to da je ovo odredište u središnjem Brazilu dobilo vrhunske preporuke putnika na Booking.com-u zbog svojih pristupačnih tržnica. Putnici koji posjećuju Goiâniju mogu pronaći lokalne delicije i uživati u njima po razumnim cijenama na jednoj od brojnih gradskih tržnica. Istodobno, putnici tako putuju na održiviji način jer proizvode koje se mogu pronaći na ovim tržištima proizvode lokalni poljoprivrednici u okolici. To je savršena opcija za 70% putnika iz Hrvatske*** koji žele da se novac koji potroše na putovanju vrati lokalnoj zajednici.

Gdje boraviti: Objekt Flat Jd Goiás moderan je apartman u središtu grada, a nalazi se na nekoliko minuta hoda od Mercadinho Naturebe, jedne od najvećih i najpopularnijih tržnica u Goiâniji. Nakon dana provedenog u istraživanju grada, šetnji nekim od brojnih parkova poput poznatog parka Parque Flamboyant te kupovini organskih proizvoda, gosti mogu pripremiti domaću večeru u kuhinji objekta ili isprobati roštilj u zajedničkoj prostoriji. Uz nevjerojatan pogled na grad, koji je neprocjenjiv, hrana je čak ukusnija.