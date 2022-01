Besplatne dramske radionice za mlade

Program dramskih radionica trajat će godinu dana kroz pet zasebnih ciklusa, s pet različitih dramskih pisaca, psihologom, redateljem i profesionalnim glumcima. Namijenjen je mladima u dobi od 18 do 25 godina, radionice su besplatne, a broj polaznika je ograničen.

Radionice se u cijelosti održavaju online, dva puta tjedno u večernjem terminu. Svaki pojedinačni radionički proces traje dva mjeseca, a kroz taj dvomjesečni ciklus polaznike će voditi redatelj i dramaturg Ivan Penović, uz još jednog suvremenog dramskog autora i dvoje glumaca te uz stručnu podršku psihologa i psihoterapeuta Mihaela Kozine.

Dramski pisci Ivana Vuković, Ivor Martinić, Nikolina Rafaj, Ivana Đula i Anita Čeko svakog će polaznika uputiti u kreativni proces dramskog pisanja, pružiti alate za kreiranje dramskog lika i naučiti kako vlastite dvojbe, razmišljanja i emocije prenijeti na papir i pretvoriti u scensku situaciju ili novi dramski tekst. Fokus radionice bit će na vježbama dramskog pisanja i na analizi predloška.

U sigurnom okruženju i uz stručnu umjetničku i psihološku pomoć polaznici će proći dvostruki proces - rastvaranje polazišnog teksta, predloška ili ideje te stvaranje novog teksta na temelju vlastitog iskustva. Scensko postavljanje novonastalog teksta u formi je koncertnog čitanja u kojem sudjeluju dva glumca i redatelj, a tekst se postavlja na sceni KunstTeatra.

Prijave na radionice i tribine otvorene su od 15. siječnja a polaznici se mogu prijaviti jedan od sljedećih ciklusa: od 1. veljače do 12. ožujka 2022. (Ivana Vuković), od 29. ožujka do 29. svibnja 2022. (Ivor Martinić), od 31. svibnja do 9. srpnja 2022. (Nikolina Rafaj), od 16. kolovoza do 24. rujna 2022. (Ivana Đula), te od 4. listopada do 12. studenog 2022. (Anita Čeko).

Osim na dramskim radionicama, polaznici će imati priliku sudjelovati i u tri participativne tribine "Pričamo x mzkp.hr", koje će voditi stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja mladih. Tribine će se održati online 22. siječnja, 26. svibnja i 27. rujna u 19 sati, a moderirat će glumac Adrian Pezdirc, ujedno i jedan od osnivača inicijative BoliMe. Gost prve tribine, 22. siječnja, bit će psihijatar Hrvoje Handl. Prijave na tribine dostupne su na istom linku, a na njima mogu sudjelovati baš svi.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a ostvaruje se u suradnji s partnerima SPID-om, BoliMe i KunstTeatrom.

Više informacija o projektu dostupno je ovdje, a 18. siječnja od 12 do 14 sati u predvorju Studentskog centra u Zagrebu bit će organizirana i pop up promocija.