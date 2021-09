9 ključnih vitamina koje trebamo jesti

Zdrava prehrana je, rekli smo to tisuću puta i ponovit ćemo i tisuću i prvi put, sve ono što trebamo jesti svakodnevno kako bi naš organizam radio na najbolji mogući način.

Upravo iz tog razloga, prehrana se treba sastojati od raznolikog i šarenog voća i povrća.

Ovo je devet ključnih vitamina koje morate uključiti u prehranu.

Vitamin A - ovaj vitamin je ključan za održavanje i ispravan rad reproduktivnog i imunološkog sustava. Vitamin A također je nužan i za rad bubrega, srca i pluća te za razvoj kostiju i zuba. Hrana bogata vitaminom A uključuje goveđu jetru, pečeni batat, smrznuti špinat, mrkve i mlijeko.

Vitamin B2 - vitamin B2 poznat je i kao riboflavin. Riboflavin pomaže u oslobađanju energije iz hrane koju jedemo, a potreban je i za zdrav rast stanica, vid, kožu, kosu i nokte. Ovaj vitamin možete naći u goveđoj jetri, žitaricama obogaćenim riboflavinom, običnom nemasnom jogurtu, školjkama, određenim vrstama gljiva (portabella) i suhim bademima.

Vitamin B3 - vitamin B3 daje energiju našim stanicama i tijelu, a našu probavu, kožu i živčani sustav održava zdravim. Ovaj vitamin možete naći u namirnicama kao što su goveđa jetra, pileća prsa, konzerviranoj tuni i žitaricama.

Vitamin B9 - vitamin B9 poznat je i kao folna kiselina. Stanicama je potrebna folna ksielina kako bi se podijelile i rasle. Folati također pomažu u stvaranju gradivnih blokova naše DNK koji se nazivaju nukleinske kiseline. Ovaj vitamin možete naći u namirnicama poput smrznutog špinata, goveđe jetre, grahu, žitaricama i bijeloj riži.

Vitamin B12 - naš živčani sustav ovisi o ovom vitaminu jer je vitamin B12 ključan za rast i razvoj živčanog sustava. Uz to, igra važnu ulogu i u razvoju DNK, RNA, proteina i lipida te u formaciji crvenih krvnih stanica, piše Eat this. Namirnice bogate vitaminom B12 uključuju goveđu jetru, školjke, kvasac obogaćen vitaminom B12, losos i goveđe mljeveno meso.

Vitamin C - vitamin C je ključan za naš imunološki sustav, a potreban je i za rast i oporavak mišićnog tkiva. Uz to, ovaj vitamin pomaže u održavanju zdrave kože, kostiju i zuba. Hrana bogata vitaminom C uključuje namirnice kao što su sirove paprike, sok od naranče, kivi, smrznute brokule i pečeni bijeli krumpir.

Vitamin D - riječ je o još jednom vitaminu koji je nužan za imunološki sustav, a pomaže i u održavanju normalnih razina kalcija u krvi. Osim toga, ovaj vitamin pomaže i kod ublažavanje upala, a održava i zdrave razine šećera u krvi. Iako je sunčeva svjetlost jedan od najboljih izvora, vitamin D možete naći i u namirnicama kao što su ulje bakalara, pastrvi, lososu, obranom mlijeku obogaćenom vitaminom D te soku od naranče obogaćenom vitaminom D.

Vitamin E - vitamin E podržava naše krvne žile pomažući im da se prošire i sprječava stvaranje ugrušaka. Vitamin E također je antioksidans, zbog čega igra važnu ulogu u našem imunološkom sustavu. Ovaj vitamin možete naći u namirnicama kao što su ulje pšeničnih klica, pečene sjemenke suncokreta, pečeni bademi, ulje šafranike i maslac od kikirikija.

Vitamin K - vitamin K je posebno važan u stvaranju krvnih ugrušaka u našem tijelu kada su nam potrebni. Pomaže u zaustavljanju krvarenja na mjestima posjekotina ili modrica. Postoje i neki dokazi da također može održavati naše kosti i bubrege zdravima. Hrana bogata ovim vitaminom uključuje smrznutu raštiku, kelj, sirovi špinat i smrznute brokule.