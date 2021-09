Kada je vrtoglavica tijekom menstruacije normalna?

Menstruacija dolazi s raznim simptomima, a jedni od najčešćih su umor i blaga vrtoglavica ili omaglica. No, snažna vrtoglavica nikako ne bi trebala biti prvi simptom kojeg se sjetite kada razmišljate o menstruaciji. Vrtoglavica je senzacija zbog koje se osjećate kao da se vi ili soba u kojoj se nalazite vrtite i kao da gubite ravnotežu. Pojava vrtoglavice može biti povezana s menstruacijom, no može biti i slučajnost da se događa tijekom krvarenja.

INTIMINA donosi informacije o tome koja sve stanja mogu uzrokovati vrtoglavicu:

Anemija

Tijekom menstruacije tipično ne gubite toliko krvi da biste bili anemični. Ali pretpostavimo da vam je menstruacija obilna (npr. traje više od sedam dana, trebate mijenjati uložak svakih sat vremena ili isprazniti menstrualnu čašicu nekoliko puta dnevno itd.). U tom biste slučaju mogli izgubiti više krvi nego inače, što bi rezultiralo anemijom zbog nedostatka željeza.

Kod anemije, tijelo nema dovoljno crvenih krvnih stanica koje prenose kisik do svake stanice u tijelu, uključujući mozak i mišiće. Rezultat toga su simptomi poput:

· Vrtoglavice

· Umora

· Otežanog disanja

· Tahikardije (ubrzanog rada srca)

Bolni menstrualni grčevi

Menstrualni grčevi normalna su pojava, pa čak i neophodna. Kada ne dođe do trudnoće, stijenke maternice se ljušte kako bi se odbacili slojevi koji su se stvorili dok se maternica pripremala za trudnoću. Tada nastupaju prostaglandini - malene molekule koje djeluju poput hormona i uzrokuju kontrakciju mišića maternice - što može rezultirati bolnim grčevima. Ponekad menstrualni grčevi mogu biti toliko jaki da uzrokuju vrtoglavicu, i to je u redu i ne treba zabrinjavati samo ako traje nekoliko sekundi dok traje grč.

Predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD)

PMDD je težak oblik predmenstrualnog sindroma (PMS), a njegovi uzroci nisu poznati. Vrtoglavica može biti simptom PMDD-a. Ostali simptomi uključuju razdražljivost, tjeskobu, promjene raspoloženja, umor, žudnju za hranom, probleme sa spavanjem itd.

Dehidracija i glad

Kad vas snađu menstrualni grčevi, vjerojatno niste raspoloženi za jelo ili piće radi straha od veće boli. I to je razumljivo. U kombinaciji s pomicanjem tjelesnih tekućina - edemom uzrokovanim hormonima - u trenu biste mogli biti dehidrirani. Sve bi to moglo dovesti do vrtoglavice i umora.

Sindrom toksičnog šoka (TSS)

Sindrom toksičnog šoka danas je rijedak sindrom, ali je ozbiljan kad se pojavi. Obično se to dogodi kada predugo ostavite tampon u rodnici. Simptomi TSS-a mogu se pojaviti brzo i obično uključuju vrtoglavicu, visoku temperaturu, povraćanje, glavobolju i bolove u tijelu.

Ostali uzroci

Vrtoglavicu tijekom menstruacije mogu uzrokovati i neka nepovezana zdravstvena stanja poput migrene, niskog krvnog tlaka ili neke druge bolesti. U tom je slučaju najbolje da se obratite svom liječniku.

Što možeš učiniti?

Dok imate vrtoglavicu, najbolje bi bilo leći i smiriti se dok ne prođe. Pobrinite se da ste hidratizirani i da niste hipoglikemični (da vam šećer u krvi nije prenizak). Ako imate jake grčeve ili glavobolju, možete uzeti lijek za ublažavanje boli koji vam je pri ruci.

Sve bi to moglo pomoći, ali ako često imate vrtoglavicu, bilo bi potrebno posjetiti liječnika. Moglo bi postojati neko ozbiljnije stanje koje uzrokuje vrtoglavicu. Zato je važno da nešto učinite; pobrinite se za sebe i razgovarate sa stručnjacima. Vaše zdravlje je najvažnije.

Ovisno o utvrđenom uzroku vrtoglavice, liječnik vam može propisati nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID), koji su vrlo korisni u borbi protiv menstrualnih grčeva jer smanjuju proizvodnju prostaglandina. Ako ste anemični, vjerojatno ćete morati uzimati nadomjestak željeza. Ako patite od PMDD-a, liječnik bi vam mogao savjetovati da uzimate antidepresive, a ponekad tu mogu pomoći i kontracepcijske pilule. Bez obzira na što uzrokuje vašu vrtoglavicu, trebali biste se liječiti ako postoji